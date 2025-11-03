¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Política

“A este paraguayo hay que sacarlo a patadas”: Ramiro Marra se refirió al video viral que refleja la venta de terrenos en la Villa 31 por más de 15 mil dólares

El legislador porteño propuso hacer un abordaje integral de varias problemáticas que incluyen la inmigración ilegal y el narcotráfico: “Se pone a vender terrenos usurpados frente a una cámara como si nada”. Y enfatizó: “Basta de villeros inmigrantes delincuentes”.
 

Por Redacción

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 11:04

A través de sus redes sociales, Ramiro Marra, propuso “erradicar” y “exterminar” las villas que se ubican dentro del territorio porteño “si no queremos terminar como Río de Janeiro”. Señaló que a mayoría de las personas que viven en esos barrios son inmigrantes ilegales y lo relacionó con el narcotráfico.

Los dichos se dan en el marco de un video que se hizo viral en Internet que muestra a un hombre vinculado al negocio dentro de la compra y venta de terrenos en la zona. “Depende del tamaño, de 15 mil dólares para arriba podés encontrar hierro”, contó el vendedor respecto a la venta dentro del barrio, al mismo tiempo que confirmó que se venden “rápido”.

“Es medio ambicioso ese proyecto. Yo creo que la gente que está acá en su terreno no lo vende”, dijo el hombre cuando le preguntaron sobre el proyecto de Beltrán Briones que tiene como objetivo sacar a toda la gente de la villa, mudarla y hacer torres.

Al respecto, Marra expresó: “Te venden un terreno a USD15.000 (MÍNIMO) que ellos consiguieron usurpándolo. Ni hablar de los negocios que se arman alquilando departamentos mientras el dueño vive en otro lado”.

Y  afirmó: “Muchachos, déjense de joder, hay que volar la villa 31 ya mismo”.

En la misma línea, dijo: “Se pone a vender terrenos usurpados frente a una cámara como si nada. Cada vez somos más los que tenemos este reclamo”.

En mayo de este año, Marra había propuesto que se lleve a cabo un operativo cerrojo en las villas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires para combatir narcos y delincuencia.

El legislador planteó la idea de saturar los barrios de policías que realicen controles rigurosos, fijos y móviles, requisas y tengan el respaldo legal a las fuerzas de seguridad para frenar el ingreso y salida de narcotraficantes, delincuentes y drogas. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, sostuvo en ese entonces.

