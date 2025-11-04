“ Si fuese por experiencia debería gobernar Cristina Fernández de Kirchner": Adorni respondió las críticas de Macri por su designación como jefe de Gabinete

Tras los cuestionamientos del expresidente Mauricio Macri quien se mostró en desacuerdo con su designación, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni salió al cruce. También, le respondió al gobernador Axel Kicillof por el reclamo de su exclusión de la reunión que el jueves pasado el presidente Javier Milei mantuvo con gobernadores en la Casa Rosada.

Remarcó que "el presidente Milei también era un hombre sin experiencia para el cargo", y lamentó: "Me da mucha pena, en lo personal".

"El armado de un Gabinete depende del Presidente de la Nación. Le tomo el desafío. Es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen. Si fuese una cuestión de experiencia debería gobernar Cristina Fernández de Kirchner", retrucó el ahora exvocero presidencial, que detalló que ya presentó la renuncia a esa función.

Sobre quién lo reemplazaría en esa función, señaló "creo que no va a haber vocero" y afirmó que brindará conferencias "en calidad de jefe de Gabinete" sin la constancia con la que lo hacía en su anterior rol: "No seguirá el mismo formato", dijo.

Además, detalló que su rol como secretario de Comunicación y Medios será asumido por Javier Lanari, que renunció a la Secretaría de Prensa.

Extraordinarias a partir del 10 de diciembre para sancionar el Presupuesto en el Congreso:

"Modernización laboral, reforma tributaria, la reforma del Código Penal y vamos a llamar extraordinarias a partir del 10 de diciembre para tratar el Presupuesto", adelantó sobre la agende del gobierno en el Congreso y reclamó que "no tener presupuesto no es parte de la institucional".

"Más diputados tenés, más cómodo te sentís", observó sobre los 87 diputados que compondrán el bloque de La Libertad Avanza en el Congreso con el recambio en las Cámaras y denunció: "Sufrimos 14 toneladas de piedras legislativas".

Los cambios en el Gabinete:

Sobre la continuidad de Santiago Caputo en el Triángulo de Hierro, Adorni indicó que es el "asesor principal del presidente" y remarcó que es "con quien además tengo una excelente relación".

Adorni confirmó que el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona "sigue en el Gabinete" y destacó que "de hecho hoy estuvo" en el encuentro de Gabinete, al que calificó como de "gran reunión".

El nuevo jefe de Ministros argumentó que su candidatura no fue testimonial y manifestó que "tenía todo planeado para asumir el 10 de diciembre". Al respecto, remarcó que "me debo a lo que me pida el Presidente, si considera que tengo que ocupar ese cargo, el presidente tiene que cumplir con lo que le pide la gente".

En tanto, confió que trabajó sobre "166 proyectos de ley" que planificaba llevar a la Legislatura porteña. Entre ellas, destacó la "privatización del canal de la Ciudad" y contó que esos proyectos se los va a "ceder a algún otro legislador", al nombra a Pilar Ramírez "para que los impulse".

Sobre el caso de flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y su supuesta candidatura testimonial en la provincia de Buenos Aires, indicó: "Lo mismo con Santilli" y contrastó que "testimonial es el que está estafando al electorado".

En cuanto a la figura de Santilli, lo destacó como un "gran conocedor del diálogo" y como una "persona súper comprometida con las ideas del Presidente y del norte que queremos llevar adelante". "Podía ser una gran interlocutor con el Congreso", subrayó.

Duro contra Kicillof:

Sobre la queja expresada en público del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por no haber sido convocado a la cumbre con gobernadores que Milei encabezó en la Casa Rosada, señaló que "los invitados a la reunión del jueves pasado eran los que habían firmado el Pacto de Mayo o en su defecto habían adherido al RIGI".

También, calificó a la carta pública que el bonaerense le dedicó al Presidente en redes como "desopilante". Sobre ese tema, analizó: "Básicamente, lo que dice que necesita una reunión para explicarnos que está todo mal y que hay que hacer las cosas como él quiere".

En sintonía, planteó que "hay que recordarle que perdieron las elecciones" y manifestó que la gente "no quiere ese modelo". "Cuál es la intención de una persona que es un derrochador de recursos público con un montón de cuestiones en la provincia de Buenos Aires, me parece todo un gran delirio", sintetizó.

Bullrich: "Mauricio Macri no conoce a Adorni, que haga su vida"

La ministra de Seguridad y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, defendió la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y cuestionó al expresidente Mauricio Macri por cuestionarlo.

"Mauricio Macri no lo conoce a Adorni porque es una persona formada, es economista, tiene una maestría en Finanzas. Conoce todo el Gobierno, es el que manda los informes a todos los miembros del Gabinete. Tiene toda la gestión en la cabeza", defendió Bullrich a Adorni, después de que Macri dijera que no tenía "experiencia" para su nueva función.

a ministra respaldó al presidente Javier Milei en su decisión e interpretó que con los cambios tomados busca "acelerar". "Tenemos dos años, tenemos que acelerar, sacar leyes y articular la gestión", sostuvo.

"Macri hace una distinción: Adorni malo, Santilli bueno. No está bien eso. Los dos son parte de una elección del presidente y no porque uno sea más amigo hay que catalogarlo como un mal funcionario", cuestionó al titular del PRO.

Además, lanzó: "Es un tuit que demuestra que no conoce a las personas y habla de las personas. Tampoco tengo ganas de hablar de Macri. No quiero hablar ni bien ni mal de Macri, que haga su vida, que haga lo que él cree con lo que administra políticamente". Y agregó que "cada vez viene más gente del PRO comprometida con el Gobierno".