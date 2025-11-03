“Esta pistola la pagué un millón”: el youtuber "Zaza el italiano" se metió en los pasillos de las villas más violentas de Rosario

El conocido youtuber “Zaza el Italiano”, que cuenta con más de tres millones de suscriptores, ingresó a los pasillos de las zonas más conflictivas y violentas de Rosario, donde documentó testimonios de jóvenes vinculados al narcotráfico que se mostraron armados frente a las cámaras.

"Esta pistola la pagué un millón", cuenta un hombre con el rostro blureado mientras desenfunda el arma y la muestra en primer plano.

El creador de contenido, cuyo nombre real es Federico Zompichiatti, viajó hasta la ciudad santafesina y se subió a la moto del conocido youtuber FREEJ0TA para realizar un recorrido por los barrios más peligrosos, donde las disputas territoriales entre bandas dejan un saldo constante de enfrentamientos y víctimas.

“Esto es una guerra, zona contra zona. Nuestras cabezas valen mucho. Muchos quieren tomar el territorio, pero no lo vamos a permitir. El más fuerte es el que tiene más sangre, el que no le tiene miedo a nadie”, afirmó uno de los entrevistados, que se presentó como integrante de una organización narco local.

Durante el registro, el youtuber recogió relatos estremecedores de hombres que aseguran haber tenido enfrentamientos con fuerzas policiales y grupos rivales. “No tengo miedo a morir, ya estoy jugado. He tenido tiroteos con la Policía, son ellos o soy yo, me llevan o los llevo”, contó uno de ellos.

El material, difundido en su canal, busca mostrar desde adentro la dinámica de los barrios más vulnerables y la cotidianeidad marcada por la violencia y la falta de oportunidades.

La publicación generó amplio debate en redes sociales y puso nuevamente en foco la situación de inseguridad que atraviesa Rosario.