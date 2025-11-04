“No saben que sus padres murieron”: Iba a 160 km/h y mató a una pareja, sus hijos de 13, 11 y 8 iban en el auto

Renzo Benítez y su esposa Eliana Ramírez murieron en la noche del viernes en un brutal choque, ocurrido en la localidad bonaerense de José C. Paz. Sus tres hijos están internados en grave estado. “Hay que ser fuerte y seguir por ellos”, lamentó Cristian Benítez, hermano del conductor fallecido en diálogo con la prensa.

Pasadas las 23:00, la familia se trasladaban en su Renault 12 por la calle Álvarez Jonte, en José C. Paz, zona oeste del Conurbano. Él conducía, ella iba en el asiento del acompañante y atrás iban sus tres hijos. Al llegar a la la ruta 197, Renzo cruzó para seguir por Mendoza, la continuación de Jonte.

Ahí, sin siquiera advertirlo, la familia fue embestida por una Volkswagen Amarok que venía por la 197. El impacto fue del lado del acompañante y produjo la muerte inmediata del matrimonio.

A las 23.40, los Bomberos Voluntarios de José C. Paz recibieron la información del choque a través de vecinos que presenciaron lo ocurrido. Una unidad no tardó en llegar y constatar la muerte de Eliana, que quedó dentro del vehículo. Así como la de Renzo, que fue despedido del mismo.

Los minutos siguientes se ocuparon en trabajar para sacar con vida a los tres chicos, una nena y dos varones, que se encontraban en la parte trasera del Renault 12.

"Uno solo estaba semi-consciente, los otros dos estaban inconscientes y muy golpeados. Una vez liberadas las criaturas, se esperó hasta que llegara Policía Científica al lugar para hacer la pericia. Recién ahí se dio la autorización para liberar el cuerpo de la madre de adentro. El operativo empezó a la medianoche y terminó cerca de las 3 de la mañana", explicaron a la prensa desde el cuartel de Bomberos de José C. Paz.

Horas después, las redes sociales se llenaron de posteos de usuarios que hablaron del hecho e identificaron al joven que conducía la Amarok como Michael Carballo (23). Rápidamente, su cara fue difundida por medios locales de José C. Paz.

“Es una mezcla total de sensaciones. No sabés cómo actuar”, explicó con la voz quebrada el hermano del conductor fallecido. “También tengo que ser fuerte por mis padres, que uno sufrió un ACV hace poco y el otro, un infarto. Es difícil porque soy el que se movió desde el primer momento”, detalló.

Todos sufrieron heridas graves. Los dos más chicos fueron trasladados al Gutiérrez, donde están recuperándose de las lesiones, pero la nena está en estado crítico en una sala de terapia intensiva del Hospital Garrahan.

En ese sentido, Cristian relató el momento más duro que pasó con sus sobrinos: “Los chicos me preguntaban por sus padres y les tuve que mentir que los estaban atendiendo, pero yo ya sabía que habían partido. Va a ser difícil superar esto, pero están contenidos y van a salir adelante. Saben que sus papás descansan en los brazos de papá Dios, como dicen ellos. A los más chicos no les dijimos todavía que su hermanita sigue en terapia intensiva”.

“El velocímetro quedó en 160 clavado, así que la velocidad habría sido mayor. Dicen que durante toda la noche había estado pasando por la zona a toda velocidad. Las cámaras del semáforo lo vienen siguiendo. Hay un trayecto que lo siguen las cámaras del municipio y confirman esto”, detalló Cristian.

Cristian también apuntó contra el joven que manejaba la camioneta: “No se comunicó nadie con nosotros. Me parece algo muy desalmado porque hay criaturas en el medio, no podés tener un corazón tan duro. Acercate, preguntá. No somos un grupo familiar que si ellos venían le íbamos a hacer problema, somos gente tranquila, de trabajo”.

Y fue contundente: “Voy a pelear para que el registro no se le den de por vida a este pibe. No merece manejar de por vida, ¿qué garantiza que cuando recupere el carnet no maneje de la misma manera? Por más que él no quede detenido, nadie me va a devolver la vida de mi hermano ni el padre a mis sobrinos, pero quiero que esto no quede impune”.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación para conducir de Michael Carballo, el joven de 23 años que chocó y mató a un matrimonio en el partido bonaerense de José C. Paz.

La Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, imputó a Carballo por doble homicidio culposo agravado y lesiones. Mientras tanto, la familia de Renzo y Eliana enfrenta el desafío de reconstruirse y acompañar a los chicos en el peor momento de sus vidas.

“Si Dios está conmigo, quién contra mí?”, es la frase que tiene en una de sus cuentas de redes sociales Carballo, a quien el test de alcoholemia, que se le hizo con pipeta en el lugar del hecho, dio negativo, pero los investigadores esperaban los análisis de sangre y orina practicados a Carballo en el lugar del hecho para confirmar ese resultado, como si así también si estaba bajo los efectos de estupefacientes.