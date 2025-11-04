Le pegaron al dueño de un almacén y dispararon dentro del local: se llevaron de todo como si estuvieran de compras

Dos delincuentes armados protagonizaron un violento robo en un alamcén de San Miguel, donde redujeron al propietario a punta de pistola, efectuaron un disparo dentro del local y se llevaron dinero en efectivo y mercadería.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de avenida Gaspar Campos y Marcos Sastre, cuando los asaltantes ingresaron rápidamente y amenazaron al comerciante con un arma de fuego.

Los agresores realizaron un disparo intimidatorio contra el piso para amedrentar a la víctima y luego le sustrajeron la recaudación del día, además de varios productos de las góndolas y heladeras que guardaron en mochilas.

En medio del asalto, uno de los delincuentes golpeó al dueño con un puñetazo sorpresivo en el rostro, le quitó el teléfono celular y le exigió la clave de desbloqueo antes de escapar.

Antes de huir, los ladrones incluso tomaron bebidas y latas de cerveza de las heladeras, según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad.