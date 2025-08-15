Apareció el hermano de Manuel Adorni: “El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la provincia de Buenos Aires y al país”



Durante el lanzamiento de la campaña libertaria en el club Atenas de La Plata bajo el lema “kirchnerismo nunca más”, el hermano de Manuel Adorni y actual funcionario en el Ministerio de Defensa, Francisco Adorni, se refirió a la gestión opositora: "Nos asfixiaron a impuestos para bancar militantes y ñoquis y para nosotros crear impuestos y subir impuestos, es un robo, ellos saben de robo”.

En la misma línea, el candidato afirmó que “la única manera de decirle al kirchnerismo nunca más, es votar a la Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei”.

Por su parte, el presidente Javier Milei apunto directamente contra Axel Kicillof y dijo que "desdobló las elecciones porque tiene miedo de que lo aplasten los violetas".

La lista de presentes incluyó al diputado libertario José Luis Espert, el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, aliado de los libertarios, y el legislador Diego Santilli, otro de los que podría integrar las listas en octubre y también provienen del partido amarillo.

Luego de la presentación oficial de los ocho candidatos, Milei se presentó en el lugar, sostuvo frente a la militancia: "Qué lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas".

El discurso, que estuvo repleto de descalificaciones al actual gobernador bonaerense, el presidente se pronunció sobre la situación del territorio: “Han convertido a la provincia de Buenos Aires en la vergüenza nacional. La calle es tierra de nadie, y literalmente de tierra porque el asfalto nunca llega".

También tocó el tema de la seguridad, tópico con el que el diputado Espert se había vanagloriado horas antes del acto, afirmando que "iba a constituir una reforma importante": “Los delincuentes circulan libres por la calle mientras la gente vive enrejada”, agregó en otro pasaje. El tono, al igual que el de los candidatos bonaerenses fue de duras críticas a la gestión del kirchnerismo en territorio bonaerense.

“Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos a ellos. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia y comunista enano Kicillof”, dijo, a la vez que se pronunció sobre el desdoblamiento de las elecciones, delimitado por el mandatario: "Lo hizo porque tiene miedo de que lo aplasten los violetas".

“Tan acostumbrados están los bonaerenses a este presente desgarrador que muchos se resignaron y dejaron de creer en un futuro mejor. Los que tienen miedo, huyen de cualquier servicio que ofrece la provincia. Los que no pueden hacerlo, sufren la falla constante de los servicios que debería proveer el famoso Estado presente. Ese famoso Estado presente que los kirchneristas tanto defienden”, disparó.

El Presidente dijo que Kicillof "decidió llenar la provincia de ñoquis". Además, siguió, "decidió gastar millones de pesos en políticas de género que no resuelven nada más que el pasar económico de sus amigos. También aumentar los gastos asignados a festivales municipales, recitales de verano y pauta oficial, gastando por ejemplo miles de millones de pesos en streamings de compinches que nadie escucha. Que dicho sea de paso, no sólo gasta el gobernador, sino también muchos de los intendentes", añadió, entre risas.

Con esta dejadez y descuido, dijo, la provincia quedó “bañada en sangre”, convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Según remarcó, “las estadísticas criminales no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidios más alta del país, casi seis veces más alta que la de Rosario”. Y cerró afirmando que “el kirchnerismo es peor que el narcotraficante”.