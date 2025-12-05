“Hay que desmantelar todas las villas”: La polémica publicación de Ramiro Marra hecha con inteligencia artificial de aviones bombardeando los barrios 31 y 31-bis

Ramiro Marra volvió a instalar el debate sobre las tomas de tierra y la situación habitacional en los barrios populares. En un posteo difundido en sus redes sociales, lanzó un mensaje directo en el que cuestionó los pedidos y reclamos de sectores que viven en asentamientos.

“Alguien tiene que decir las cosas como son: ¿con qué derecho reclaman algo si están usurpando terrenos? Literalmente están cometiendo un delito penal. Hay que desmantelar TODAS las villas”, publicó.

Las declaraciones del exlegislador porteño se dan en un contexto de creciente tensión por ocupaciones ilegales y por la situación de familias que viven en condiciones de precariedad habitacional.

Mientras tanto, distintos sectores sociales reclaman políticas de urbanización, acceso a servicios y regularización, la postura de Marra apunta a endurecer la respuesta estatal frente a la usurpación de tierras.

Las imágenes son elocuentes e imitan un bombardeo desde aviones de guerra a la zona de la Villa 31.

Movimiento anti villas:

En otra polémica publicación, compartió en sus redes sociales un video donde propone "el movimiento anti villas".

Allí escribió: "Hace cinco años, nos organizamos para dar frente una de las causas culturales más difíciles y le pusimos fin a toda la mafia de los piquetes. Hoy nos toca dar otra pelea: terminar con las villas".

Anteriormente en una nota con la prensa, Marra expresó: “Lo primero que debemos hacer es respetar las leyes. Los terrenos donde se asientan las villas han sido usurpados. En 2050, la mitad de los porteños va a ser villero, si seguimos así”.

“¿Cuál es la diferencia entre tomar calles con un piquete, tomar terrenos como hace Juan Grabois o tomar sitios en una villa? Es lo mismo. Son delitos”, añadió.

“¿Por qué alquilan allí? Porque muchos son inmigrantes ilegales que no pueden acceder a otro tipo de viviendas”, cerró.