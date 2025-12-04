“Le tengo fobia a las piletas y al mar”: La confesión de Araceli González sobre cómo fue trabajar con los miedos

En una entrevista que brindó para el programa Otro día perdido, Araceli González le reveló a Mario Pergolini qué descubrió en la computadora de Fabián Mazzei cuando él la dejó abierta en una ocasión. En la misma charla explicó su miedo al agua.



“Le tengo fobia a las piletas, al mar”, reveló la actriz cuando el conductor le consultó por el tema.



Luego explicó el origen de ese miedo: “A mi mamá le costaba mucho pagarme la chapita para ir a un club a la pileta. El único día que la pagó, casi me matan. Un chico me empujó al agua porque sabía que no sabía nadar. A partir de ahí, nunca más”.



Atento a su confesión, Pergolini indagó: “¿Hasta el día de hoy nunca más te metiste? ¿Evitás piletas o mar?”.



Aunque Araceli admitió que todavía siente temor, reveló que hubo una situación laboral que la obligó a enfrentar esa fobia: cuando grabó la telenovela Nano con Gustavo Bermúdez, tuvo que filmar una escena en un acuario.



“No, con la novela Nano y con delfines me tuve que meter”, recordó.



“Me tuvieron que ‘acuatizar’ en dos días para hacer una escena. Encima, los delfines, cuando vos estás en su pileta, empiezan a nadar a 50 kilómetros por hora; hacen oleajes tremendos porque no quieren que estés ahí…“, agregó.



“Me tuvieron que acuatizar, que sería adaptarme al agua, pero fue una experiencia hermosa”, dijo.



La sorpresa desafortunada en la computadora de su pareja:



La actriz repasó el inicio de su relación con Mazzei y recordó que, pese a que sostiene que no es celosa, hubo un episodio que la hizo dudar. Contó que una noche él dejó la computadora encendida y vio en la pantalla el nombre de una mujer. Entonces decidió abrir la conversación.



González relató que la pantalla mostró “una chica en una playa, con dos perritos”, que le escribía: ‘Hola Fabián, mirá cómo están los perritos, estoy acá en Sarasa’“. Según dijo, la situación la tomó por sorpresa porque recién empezaban a salir y no esperaba encontrar una interacción tan frecuente.



La artista agregó que Mazzei le había dicho que esa mujer lo había felicitado por su nueva relación. Pero al ver que el intercambio se repetía, empezó a preguntarse por qué seguían escribiéndose. Luego él le contó que se trataba de una ex pareja con la que había compartido a los perros.



Con humor, Araceli cerró la historia: “Por eso yo ahora tengo cinco perros. Cuidámelo ¿Te gustan los perros? Cuidálo”, bromeó.





Ira al volante:



La actriz habló también de ataques de pánico al volante y también de problemas de ira al conducir. En su relato sobre el pánico, mencionó que vivía situaciones muy difíciles. Confesó que ha tenido momentos de ira, llegando incluso a bajarse del auto para pelear.



Recuerdos con los medios:



“Yo para dar notas suelo ser divertida y una vez me hicieron una y la gente piensa que estoy en pedo. Yo no me pongo en pedo ni por drogas ni por alcohol”, contó la actriz tras vivir en su momento un episodio molesto con el programa CQC ya que al terminar la nota que menciona, uno de los noteros hace un gesto de “borracha”. Llamó al día siguiente a la producción para quejarse.



Otro recuerdo fue un momento vivido con el periodista Jorge Rial: “Un día Rial dijo que yo no pagaba la luz”.



Y continuó: “Yo estaba en mi casa mirando cosas, y lo escucho que nos menciona a Mirtha, a vos (Pergolini) y a mí. Decía que teníamos descuentos. Me puse como loca e hice un vivo en redes”.