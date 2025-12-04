Robaron en un hogar de niños y prendieron fuego un piso completo: pérdidas millonarias

Un violento ataque sufrió durante la madrugada el hogar de contención infantil Arca de Noé, ubicado en Paso del Rey, donde un grupo de siete jóvenes ingresó para robar equipos tecnológicos y terminó provocando un incendio que destruyó por completo el tercer piso del edificio.

El hecho ocurrió en las primeras horas del domingo 30 de noviembre, cuando los intrusos accedieron por un lateral del predio situado en Misiones y Yapeyú, en la zona céntrica norte de Paso del Rey. El lugar funciona como centro de día para casi 250 chicos en situación vulnerable y depende de la fundación “Todavía es Tiempo”, dirigida desde 1994 por el padre Pablo Mercenaro.

De acuerdo con los investigadores, los delincuentes —entre ellos tres hermanos adolescentes y un menor de edad— forzaron varias aberturas y avanzaron hasta el tercer nivel del complejo, donde se encuentra el área deportiva techada. Allí se distribuyen aulas destinadas a talleres educativos y recreativos, entre ellos los de música y computación. Tras cometer destrozos y llevarse distintos dispositivos, los jóvenes iniciaron un incendio que rápidamente se expandió y redujo a cenizas ese sector, el más nuevo del establecimiento.

Las cámaras de seguridad muestran a siete sospechosos desplazándose dentro del predio, y los investigadores creen que accedieron al edificio desde la cancha de fútbol lindera. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Moreno trabajaron en el lugar hasta cerca de las 10 para controlar el foco ígneo. No se registraron heridos, pero los daños fueron totales y alcanzan cifras millonarias.

En las últimas horas, el padre de tres de los implicados se presentó ante las autoridades y admitió la participación de sus hijos: “Fueron mis tres hijos menores”, confesó, según fuentes del caso. Hay un detenido y durante los allanamientos posteriores se incautaron un ventilador, un monitor y una bicicleta que habían sido ocultados en una vivienda cercana.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, con la intervención del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5ª de Paso del Rey, que continúa con las tareas para identificar y detener al resto de los involucrados.