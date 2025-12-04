“Vamos a volver a intentar ganar el Mundial”: Messi, se mostró decidido para 2026

De cara al Mundial 2026, Lionel Messi volvió a dejar clara su postura sobre lo que viene para la Selección. El equipo defenderá el título en México, Estados Unidos y Canadá, y en este marco, el capitán combinó confianza, prudencia y un mensaje que sintetiza todo. “Vamos a volver a intentar ganar", dijo.



Messi describió a la Selección como un grupo dispuesto “a dejarlo todo y a pelear”, convencido de que el plantel puede repetir la hazaña de Qatar. Pero, al mismo tiempo, remarcó que “un Mundial es muy difícil conseguir”. "La Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después por pequeños detalles, podés quedar afuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, y quedaste eliminado", ejemplificó.



Para graficar esa dificultad, recordó lo ocurrido en Qatar 2022. Argentina fue “muy superiores” en los cruces ante Holanda y Francia, pero ambos terminaron en los 12 pasos. Allí volvió a reconocer la influencia decisiva de Emiliano Martínez, aunque advirtió que llegar a los penales no siempre garantiza el resultado final.



Respecto a su participación en el Mundial dijo: “Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien".



Messi señaló las dificultades que surgen en una competencia tan compleja como una Copa del Mundo: "Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. La pelota puede pegar en el palo y salir o meterse, podés perder en los penales. En la última tuvimos la suerte que, si bien fuimos superiores en el partido tanto ante Países Bajos como con Francia, tuvimos que ir a los penales y ahí tuvimos a la bestia del 'Dibu' (Martínez) que nos hizo ganar, pero podés llegar a los penales y no ganar. Es muy difícil un Mundial".



En cuanto a los que se siente durante un Mundial, el crack rosarino afirmó: "Es algo que se vive diferente, como espectador, como jugador y como hincha. Ahora estoy seguro de como veo al grupo, va a pelear.”



Y también aclaró que Argentina llega diferente a como vivió la etapa previa a Qatar: “Al ganar nos sacamos un peso encima, jugar sin esa mochila es un alivio, pero que al mismo tiempo no te da nada, porque el rival siempre le quiere ganar al campeón del mundo".



El amor por la familia:



Messi destacó lo más importante que tiene en la vida: su familia. El capitán de la Selección se refirió al amor por Rosario, su ciudad natal, y contó cómo tuvo que pelear con Pep Guardiola cuando estaba en Barcelona para poder viajar a Argentina en las Fiestas.



"Siempre digo que intento ser yo mismo y vivir el día a día como soy. Sin tener que 'caretear' nada ni actuar, pensando en lo que tengo alrededor o en lo que se puede llegar a decir."



"Yo tengo mi personalidad, soy así y lo vivo de esta manera. Soy muy cerrado con mi círculo, con mi familia, mis amigos", admitió.



Habiendo tantos destinos exóticos y un abanico infinito de posibilidades, para Messi siempre fue una prioridad usar su tiempo libre en el país. "Para mí, lo más lindo que hay es que llegue diciembre e ir a pasar las vacaciones en Rosario. Pasar las Fiestas con mi gente. Toda mi vida y mi carrera fui igual. Diciembre es para ir a Argentina".



"Para mí la familia es lo máximo, lo más importante. La que estuvo siempre al lado mío, hubo momentos duros. Sufrimos mucho en la Selección".



Leo destacó que los suyos padecieron tanto (o más) que él: "Sufren más ellos que uno mismo. En Barcelona ganábamos todo, volvía a la Selección no salían las cosas y me puteaban, decían que no sentía la camiseta, que no tenía que jugar más y mi familia se quedaba en Argentina y se comía todos los programas deportivos, sabes que uno es masoquista. Mis papás y hermanos la pasaban mal. Tuve la suerte de tener siempre a mi familia, somos muy unidos. Igual la familia de Antonela, yo disfruto de tenerlos siempre cerca, porque al final es lo más importante".



Messi sobre Paredes:



También habló del aporte de Leandro Paredes a Boca Juniors. El capitán de la Selección Argentina analizó la figura del campeón del mundo en el Xeneize y resaltó una curiosa similitud que tiene con Rodrigo De Paul.



opinó sobre el efecto positivo que generó el mediocampista en el fútbol argentino: "Lo veo a Paredes. Le dio un cambio grande a Boca desde su llegada, lo hizo más fuerte, sobre todo de local".



Para Leo, el buen pasar de Boca se relaciona de forma directa con la presencia de Paredes: "Gran parte de esto es por él, por el juego que le da, porque supo acomodar el equipo dentro de la cancha, porque sé que como grupo se llevan muy bien y eso también se nota".



"La verdad que me alegra, porque es un amigo, lo quiero mucho y él tenía ganas de volver y que le esté yendo bien, mucho mejor", admitió.



Messi y las claves del éxito del método Scaloni:



Messi describió un rasgo esencial: la mentalidad. No como un hecho que empezó y terminó, sino como una construcción constante. Un proceso. Una actitud compartida que se hizo hábito. "Tenemos jugadores extraordinarios y hace años que se viene demostrando. La ilusión y las ganas desde el principio del ciclo que agarró Scaloni. La mentalidad que tienen todos", señaló.



Messi detalló que en las prácticas se ve ese espíritu: "Los ves en los entrenamientos y se matan. En los partiditos o en las posiciones, si se tienen que dar, se dan. Todo el mundo da el máximo".