"Hola, vengo a hacerle propaganda a mi papá": Tiene 8 años y conmovió a todos en las redes por ayudar a su familia en la búsqueda laboral

En Berisso, una escena cotidiana quedó registrada por una cámara de seguridad y terminó convirtiéndose en un mensaje que conmovió a muchas personas. En las imágenes se ve a Pilar, una nena que se acerca a una cámara y, con una educación notable, se presenta: “Hola, vengo a hacer la propaganda de mi papá”. En la mano sostiene una tarjeta donde se lee el nombre de su padre, Hugo Mihdi, plomero y gasista.

El video no tardó en viralizarse. En tiempos tal vez difíciles para muchas familias, la imagen de una nena que decide ayudar a su papá recorrió las redes como un recordatorio de esos vínculos silenciosos que hacen al día a día de miles de trabajadores.

La escena despertó una oleada de empatía. En los comentarios del video, vecinos de distintos puntos de la región ofrecieron apoyo, recomendaciones y palabras de aliento a Mihdi. Otros usuarios se mostraron emocionados por la soltura de la nena y resaltaron el valor simbólico de su gesto: salir a la calle y ofrecer con orgullo el oficio de su papá.

La palabra del padre:

“Mucha emoción, yo no lo podía creer porque ella venía de un consultorio con la madre y a ella se le ocurrió utilizar un timbre que aquí en Berisso es muy famoso y en este caso buscó hacerme una publicidad y le salió eso y no pensé que iba a tener mucho éxito”, relató Hugo el gasista.

Y continuó: “Esto pasó ya hace un mes o dos y no pensaba que iba a tener esta repercusión, estoy sorprendido”.

“De vez en cuando ella me acompaña a algún trabajo. Tengo una trayectoria de hace 40 años en la profesión. Excelente la publicidad”, agregó.



Aunque se trata de un gesto simple, la viralización multiplicó su impacto. En grupos locales de Berisso y La Plata ya circulan los datos del plomero, y muchos usuarios pidieron el video para replicarlo en más redes. El propio autor de la publicación original escribió: “Si ella hace la propaganda… nosotros también”, frase que sintetiza el efecto expansivo de la historia.