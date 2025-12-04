“Los caza abuelos” les robaban los ahorros a jubilados para comprar camionetas: “Es una vieja de 92 años y tiene oro"

Ocho integrantes de una organización criminal conocida como “los caza abuelos”, vinculada a entraderas, robos a jubilados y adulteración de vehículos, fueron detenidos tras nueve allanamientos realizados en distintos puntos del conurbano bonaerense por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

La investigación estuvo a cargo de la UFI Nº 12 de Quilmes, del fiscal Leonardo Sarra, y el Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo de Julián Busteros.

De acuerdo con los investigadores, la banda se dedicaba a identificar a jubilados con ahorros para luego irrumpir en sus viviendas bajo la modalidad entradera o escruche. En escuchas telefónicas incorporadas a la causa, los delincuentes detallaban a sus objetivos y su logística criminal. En una de las comunicaciones, un miembro de la organización sintetiza la frialdad del accionar: “Es una vieja de 92 años y tiene un cofre de oro”. En otra grabación, al describir el objetivo de un robo, se escucha: “La entregadora es una enfermera. El marido de la vieja murió hacen unos meses y los hijos viven en Estados Unidos, trajeron plata”.

Los audios revelan además la planificación del asalto: “Tiene una casa linda y la reja con un criquet la rompés”, señala uno de los imputados. Sobre el perfil de algunos integrantes del grupo, otro de los delincuentes advierte: “Estos son medio cabezas de termo, roban de caño”.

La investigación determinó que Rodrigo Ezequiel Carabajal, alias “Roro”, detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 30 por robo agravado, organizaba desde la cárcel los robos a viviendas y la sustracción de vehículos, en coordinación con otros integrantes identificados como “Marco”, Leandro y Lautaro. Según las escuchas, Carabajal les dio indicaciones para irrumpir armados durante la noche, utilizar dos vehículos de apoyo y ocultarse luego en una vivienda segura: “Es una vieja de 92 años y tiene un cofre de oro”, insistió en la planificación.

La estructura incluía a Héctor Gabriel Carabajal, alias “El Artesano”, encargado de adulterar numeraciones de los vehículos robados, y a Pablo Lemos —expolicía cesanteado— señalado como responsable de operar comunicaciones con frecuencia policial y realizar tareas de conducción y guarda de rodados. También participaron Claudio Falcón, alias “Petroca”; Matías Ezequiel Ereñu, con antecedentes por secuestros extorsivos; Guillermo Luna, alias “Oscar”; Roly Gómez Cuevas, alias “El Técnico”; Andrés Ángel Chisari, dueño de una imprenta donde se fabricaba documentación apócrifa; Virginia Mieres, alias “Eli”; y Diego Villarreal, conductor y guardador de vehículos sustraídos.

Los nueve allanamientos se realizaron en General Rodríguez (2), Moreno, Loma Hermosa, Esteban Echeverría, Monte Grande, Llavallol, Berazategui y Florencio Varela, con la aprehensión de siete integrantes: Pablo Andrés Lemos (34), Claudio Ariel Falcón (31), Virginia Marcela Mieres (39), Andrés Ángel Chisari (42), Matías Ezequiel Ereñu (43), Diego Josué Villarreal (45) y Ricardo Daniel Ávalos (22).

Durante los operativos se secuestraron ocho camionetas —entre ellas varias Toyota Hilux y una SW4—, vehículos adulterados, una motocicleta con pedido de secuestro, 18 celulares, 21 llaves de ignición, programadores de llaves, equipos para clonado, 22 ganzúas, impresoras, notebooks, CPUs, herramientas, estikers apócrifos y documentación falsificada.

Con los elementos reunidos y las detenciones efectuadas, los investigadores dieron por desarticulada la organización criminal, que operaba en La Matanza, Lanús, Avellaneda, Quilmes, San Martín, Tres de Febrero, Berazategui, Moreno, General Rodríguez, Monte Grande, Esteban Echeverría y CABA, entre otras zonas.