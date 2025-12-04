Una mujer destrozó una verdulería con un ladrillo y un vecino intentó frenarla a escobazos

Una mujer provocó destrozos en una verdulería de Villa Elvira y terminó detenida luego de perseguir a una clienta y protagonizar un violento ataque en el comercio ubicado en las calles 117 y 601.

El hecho ocurrió cuando una mujer ingresó al local pidiendo que bajaran la persiana porque, según dijo, la estaba siguiendo “una loca”. Segundos después, la agresora irrumpió en la verdulería con un ladrillo en la mano y comenzó a romper todo a su paso.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, la mujer arrojó estantes, desparramó cajones de frutas y destrozó el vidrio frontal del comercio. En medio del caos, un vecino intervino para intentar detenerla y terminó golpeándola con el palo de una escoba para frenar el ataque.

Finalmente, personal de la Comisaría 16ª arribó al lugar y redujo a la agresora, que fue trasladada a la dependencia policial.

La causa quedó en manos de la Fiscalía 5 de La Plata, a cargo de Juan Menucci. No hubo personas heridas, aunque los daños en el local fueron significativos.