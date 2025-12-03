"Vamos a empezar a atacar por tierra": Donald Trump anunció inminentes operativos contra el narcoterrorismo en Venezuela



Las fuerzas militares estadounidenses intensificarán “muy pronto” los ataques directos contra redes de narcotráfico en Venezuela, en una nueva fase de la operación Lanza del Sur impulsada por el Pentágono desde septiembre pasado. La información fue confirmada públicamente por el presidente Donald Trump.

El anuncio fue realizado durante una reunión con el gabinete en la Casa Blanca, en un clima marcado por las crecientes tensiones diplomáticas y operativas entre Washington y Caracas.

En este marco, Trump afirmó ante periodistas: “Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”.

El mandatario remarcó que hasta ahora los esfuerzos se habían concentrado en operativos navales y aéreos en el Caribe, donde Estados Unidos reconoce haber destruido una veintena de embarcaciones y causado más de 80 muertes de narcotraficantes en lo que describe como ataques preventivos.

Relaciones rotas:

La ofensiva militar estadounidense se produce en un contexto de relaciones rotas con el dictador venezolano Nicolás Maduro, cuya polémica reelección no fue reconocida por Washington y quien enfrenta acusaciones de liderar un entramado de tráfico de drogas conocido como el Cartel de los Soles.

Maduro rechaza los señalamientos y afirma que los ataques buscan forzar un cambio de régimen y controlar el petróleo venezolano.

En los últimos días, el mandatario estadounidense advirtió a pilotos y aerolíneas considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, endureciendo la presión en la zona. Cuando se le preguntó si la advertencia implicaba un ataque inminente dentro de Venezuela, Trump respondió: “No interpreten nada”.

Según trascendidos, Maduro está quedándose sin opciones para dejar el país bajo garantías estadounidenses, luego de que Trump rechazó en una conversación telefónica la mayoría de sus solicitudes.

La breve llamada, que ocurrió el 21 de noviembre, fue el resultado de meses de presión militar, designaciones de sanciones y acusaciones de terrorismo contra funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro.

Durante el contacto, Maduro habría pedido amnistía total para él y su familia, el retiro de todas las sanciones y la suspensión de los procesos judiciales pendientes ante cortes internacionales. Además, sugirió que la chavista Delcy Rodríguez asumiera un gobierno interino con vistas a nuevas elecciones.

Trump, según la prensa, negó la mayoría de las peticiones, aunque ofreció un plazo de una semana para que Maduro y sus allegados salieran de Venezuela con un salvoconducto, opción que expiró el viernes pasado. Tras el vencimiento de ese plazo, Trump decretó el cierre total del espacio aéreo venezolano.

El refuerzo militar estadounidense ha sido acompañado de severos procedimientos contra el narcotráfico, con operativos que han provocado al menos 80 muertes y la destrucción de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, bajo el argumento de cortar rutas logísticas coordinadas desde Venezuela. A la vez, la administración Trump designó al Cartel de los Soles, al que vincula con Maduro, como una organización terrorista extranjera.

Mientras tanto, el régimen de Maduro continúa rechazando todas las acusaciones estadounidenses y asegura que Washington intenta forzar un cambio de régimen para controlar los recursos petroleros de Venezuela.

En Caracas, el lunes se realizaron marchas en defensa de la “soberanía nacional” y en rechazo a las últimas amenazas de Estados Unidos, mientras la región permanece atenta a cualquier movimiento en el tablero diplomático y militar.

Un pedido de diálogo:

De regreso de su primera gira internacional, el Papa estadounidense criticó de forma elíptica al gobierno de Trump y rechazó cualquier intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro.

Criticó elípticamente al gobierno de su país de nacimiento -como ya lo hizo en el pasado, al hablar sobre la política migratoria de Donald Trump- y rechazó cualquier uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Y advirtió que hay otras maneras, diálogo, negociaciones e incluso “la presión económica”.

“A nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar, sobre todo, el bien del pueblo, porque tantas veces el que más sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”, dijo.

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian. Con cierta frecuencia a veces hay que ver: por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes; por otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad, de que haya una actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela”, agregó, y demostró estar bastante informado.

“Yo no sé más... Yo, de nuevo, creo que es mejor buscar maneras de diálogo, quizás incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos”, sumó.