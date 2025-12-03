La despedida de Joaquín Sabina: un bar, amigos y la aparición de Ricardo Darín en su último video

El cantautor español Joaquín Sabina realizó su última presentación en un show que marcó su despedida definitiva de los escenarios. Allí dijo que será uno de los que recuerde “con más emoción”, en medio de una carrera de décadas y de grandes reconocimientos.

“Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por lo tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción”, dijo el intérprete que en abril pasado se había despedido de la Argentina con varias noches del mismo concierto en el porteño Movistar Arena.

Según trascendió, su despedida ocurrió a sus 76 años en el cierre de la gira “Hola y adiós”, esta vez en el Movistar Arena de Madrid. “Un adiós enormemente agradecido”, reconoció Sabina al hablar con sus fans notablemente conmovido ya sobre el cierre de la noche.

Además de seguidores de varios años de Sabina, también estuvieron presentes miembros destacados de la política de España, como así también de la música local.

“Esta gira que se llamaba Hola y adiós ya pasó por medio mundo (con un total de 71 conciertos) y esta noche ya se llama solo ‘adiós’”, manifestó el músico que a lo largo de todos estos años mantuvo un entrañable vínculo con su público local.

El primer tema de su show fue “El último vals” y de allí en más no paró de interpretar sus canciones durante más de dos horas. El videoclip de dicho tema cuenta con la participación del actor argentino, Ricardo Darín.

"El último vals" es una canción de Joaquín Sabina, lanzada en octubre de 2024, que se interpreta como un adiós a los escenarios. El videoclip de la canción, dirigido por Fernando León de Aranoa, cuenta con la participación de numerosos amigos y colegas, entre ellos el mencionado Darín, Joan Manuel Serrat, Andrés Calamaro y Jorge Drexler.



Al finalizar, se quitó el sombrero en gesto de agradecimiento y se quedó escuchando una larguísima ovación de varios minutos que seguramente guardará por siempre en su corazón.

Tras el show, Sabina se expresó desde sus redes sociales: “Ha sido un adiós enormemente agradecido porque he ido viendo, al vivir y viajar, cómo han viajado y crecido mis canciones y yo con ellas. Y cómo han conseguido, de un modo misterioso, colarse en la memoria sentimental de varias generaciones. Todo eso tengo que agradecéroslo a vosotros, porque sin vosotros las canciones no existirían. Gracias eternas”.