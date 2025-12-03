¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Entradera y paliza a un abuelo de 96 años para robarle la jubilación

Los delincuentes se llevaron hasta un revólver calibre 32 que tenía en su casa por la inseguridad. La víctima terminó en el hospital.

Por Redacción

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 00:06

Un hombre de 96 años sufrió una paliza y debió ser trasladado a un hospital luego de ser atacado por dos ladrones que ingresaron a su casa de Lanús y le robaron el dinero de la jubilación, un revólver calibre .32 y distintos objetos de valor.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Suipacha al 1600, donde Rubén Abdon Sobrino fue sorprendido por dos delincuentes encapuchados y con guantes que ingresaron a la propiedad y lo golpearon en la cabeza, provocándole un corte en el cuero cabelludo.

lLs asaltantes tomaron una bolsa negra en la que cargaron elementos de valor y escaparon rápidamente. En las imágenes de las cámaras de seguridad del domicilio se observa el momento en que ambos huyen y cómo uno de ellos trepa hacia la propiedad lindera para continuar la fuga.

Personal del Comando de Patrullas de Lanús y de la comisaría 8va acudieron al lugar tras un llamado al 911. Al arribar, los efectivos entrevistaron a la víctima, quien relató que los delincuentess habían sustraído su revólver calibre .32, que conservaba por cuestiones de seguridad debido a reiterados hechos delictivos en la zona.

El SAME asistió al hombre, que fue trasladado de manera preventiva al Hospital Vecinal de Lanús por presentar un corte y dolores derivados de la agresión.

Los investigadores analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los autores y determinar la ruta de escape.

