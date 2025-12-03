Entradera y paliza a un abuelo de 96 años para robarle la jubilación

Un hombre de 96 años sufrió una paliza y debió ser trasladado a un hospital luego de ser atacado por dos ladrones que ingresaron a su casa de Lanús y le robaron el dinero de la jubilación, un revólver calibre .32 y distintos objetos de valor.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Suipacha al 1600, donde Rubén Abdon Sobrino fue sorprendido por dos delincuentes encapuchados y con guantes que ingresaron a la propiedad y lo golpearon en la cabeza, provocándole un corte en el cuero cabelludo.

lLs asaltantes tomaron una bolsa negra en la que cargaron elementos de valor y escaparon rápidamente. En las imágenes de las cámaras de seguridad del domicilio se observa el momento en que ambos huyen y cómo uno de ellos trepa hacia la propiedad lindera para continuar la fuga.

Personal del Comando de Patrullas de Lanús y de la comisaría 8va acudieron al lugar tras un llamado al 911. Al arribar, los efectivos entrevistaron a la víctima, quien relató que los delincuentess habían sustraído su revólver calibre .32, que conservaba por cuestiones de seguridad debido a reiterados hechos delictivos en la zona.

El SAME asistió al hombre, que fue trasladado de manera preventiva al Hospital Vecinal de Lanús por presentar un corte y dolores derivados de la agresión.

Los investigadores analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los autores y determinar la ruta de escape.