“Sinvergüenza, bandido, atorrante”: Fátima Florez recordó con humor su romance con Javier Milei

En el marco de una entrevista dentro del programa Otro día perdido, Fátima Florez habló de todo con Mario Pergolini. En un determinado momento de la nota, el conductor no dudó en sacarle el tema al respecto del romance que mantuvo con el presidente Javier Milei.

Si bien dejó en evidencia que no le interesa brindar demasiados detalles al respecto bajo el uso del humor trató de esquivar el tema aunque reconoció que ponerse en pareja con el actual mandatario nacional le costó por su "perfil bajo" en medio de la campaña electoral.

“Sinvergüenza, bandido, atorrante”, dijo con humor y referenciando una popular canción de cumbia. De todos modos, aclaró que se trató de "una relación súper normal" a pesar de la repercusión que generaba en los medios de comunicación. "Era muy fácil opinar y todo el mundo opinaba", lamentó posteriormente.

Asimismo, aprovechó para dejar en claro que a pesar del amorío jamás dejó de hacer lo que le gusta: "Yo seguí muy tranquila con mi trabajo, con mis ensayos, con mis temporadas. No cambié en absoluto nada de mi vida".

“No le estaba oliendo el pelo”:

Fátima Florez aclaró la escena que se volvió viral en redes, durante la asunción del presidente Javier Milei, donde se la veía detrás de Victoria Villarruel y muchos interpretaron que le estaba oliendo el pelo.

La humorista explicó que la imagen generó una lectura equivocada y aseguró que solo se había inclinado hacia adelante por el cansancio de una jornada extensa. “No le estaba oliendo el pelo”, aseguró la actriz.

Mario Pergolini, dijo que recordaba la escena y que fue “muy buena”, aunque reconoció que la gente hace lecturas inesperadas. “De golpe empezás a repasar y decís ‘mirá lo que la gente recuerda de mí, ¿no? A mí también me recuerdan cada cosa, digo, ¿qué raro lo que se acuerda la gente?’”, dijo el ex CQC.

Florez explicó que estuvieron en la iglesia durante “todo el día de la asunción” y que habían pasado “muchas horas”. Entonces, recordó que se inclinó hacia adelante para escuchar y rezar, y en ese movimiento quedó justo detrás de Villarruel. “Quedó como que yo le olía el pelo, pero no. Yo me estaba inclinando un poco hacia adelante porque la jornada era larga”.

“Cuando viste ese video dijiste ‘no, cómo explico esto’. Nunca te llamó y te dijo ‘che, ¿me estabas oliendo el pelo?’. Yo te llamo, te digo ‘mirá, no te conozco mucho, vi que estabas atrás mío, oliéndome el pelo", bromeó Mario.

“Fue tremendo lo que se viralizó eso, pero no le estaba oliendo el pelo, estaba descansando un poquito”, aclaró la humorista.

El video íntimo:

El conductor le consultó a la actriz si le quedó alguna paranoia luego de el momento en que se publicó un video íntimo junto a su ex marido.

Ella respondió: “Soy una persona que incluso antes de todo eso, siempre fui muy cuidadosa. Después de eso le tengo pánico a los teléfonos. Yo estaba en Mar del Plata haciendo temporada y me llaman para decirme lo del video y fue terrible, hace 10 años aproximadamente”.

Y agregó: “Hackearon mi cuenta y desgraciadamente se viraliza muy rápido. No tengo ya nada comprometedor”.

Momento de humor:

Moria Casán, Yanina Latorre, Susana Giménez y Graciela Alfano, fueron algunas de las personalidades que Florez decidió imitar en medio de la entrevista.