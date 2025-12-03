Le robaron la moto a los tiros en la vereda y un testigo clave grabó el ataque desde la ventana

Dos motochorros armados asaltaron a un hombre en Lanús y le robaron su moto a plena luz del día tras efectuar dos disparos al aire, en un ataque que generó pánico entre los vecinos y quedó registrado en un video viral filmado desde una ventana.

El hecho ocurrió en Quintana e Iberlucea cuando la víctima, identificada como Alejandro Farías, fue interceptada en la vereda por dos delincuentes que circulaban en otra moto. A punta de pistola, lo obligaron a entregar su Yamaha MT-03 negra.

Uno de los asaltantes realizó dos disparos antes de escapar, lo que provocó que varios vecinos comenzaran a gritar e insultar a los agresores desde sus casas. En la filmación que circuló en redes sociales se escucha cómo les gritan: “¡Tomátela! ¡Andá a laburar!” mientras los ladrones huyen con el vehículo sustraído.

Tras un llamado al 911 por “detonaciones”, la Policía llegó al lugar y entrevistó al damnificado, que resultó ileso. Se radió un alerta general y se dio intervención a la comisaría 4ª de Lanús y a la UFI Nº 7, que inició actuaciones por robo agravado.

Efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) trabajaron en la zona para relevar cámaras de seguridad y recolectar testimonios.