Policiales

Le robaron la moto a los tiros en la vereda y un testigo clave grabó el ataque desde la ventana

Antes de escapar, los motochorros efectuaron dos disparos al aire mientras los vecinos los insultaban.  

Por Redacción

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 07:28

Dos motochorros armados asaltaron a un hombre en Lanús y le robaron su moto a plena luz del día tras efectuar dos disparos al aire, en un ataque que generó pánico entre los vecinos y quedó registrado en un video viral filmado desde una ventana.

El hecho ocurrió en Quintana e Iberlucea cuando la víctima, identificada como Alejandro Farías, fue interceptada en la vereda por dos delincuentes que circulaban en otra moto. A punta de pistola, lo obligaron a entregar su Yamaha MT-03 negra.

Uno de los asaltantes realizó dos disparos antes de escapar, lo que provocó que varios vecinos comenzaran a gritar e insultar a los agresores desde sus casas. En la filmación que circuló en redes sociales se escucha cómo les gritan: “¡Tomátela! ¡Andá a laburar!” mientras los ladrones huyen con el vehículo sustraído.

Tras un llamado al 911 por “detonaciones”, la Policía llegó al lugar y entrevistó al damnificado, que resultó ileso. Se radió un alerta general y se dio intervención a la comisaría 4ª de Lanús y a la UFI Nº 7, que inició actuaciones por robo agravado.

Efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) trabajaron en la zona para relevar cámaras  de seguridad y recolectar testimonios.

