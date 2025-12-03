Loan Peña: la búsqueda en las cuatro lagunas dio negativo y la investigación está cerca del cierre

Un amplio operativo realizado en cuatro lagunas ubicadas dentro y alrededor del predio rural perteneciente a Carlos Pérez (63) y Victoria Caillava (53) —dos de los detenidos en la causa por la desaparición de Loan Peña- no tuvo resultados positivos y la investigación está cerca del cierre. El niño tenía 5 años cuando fue visto por última vez en junio de 2024, en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio.

La Policía Federal Argentina (PFA) encabezó el despliegue, que incluyó buzos profesionales, nadadores con snorkels, lanchas, kayaks y brigadas especiales que rastrillaron cuatro espejos de agua rodeados de vegetación densa y fauna silvestre —como yacarés y palometas—, lo que dificultó las tareas. Pese al operativo inédito, no se hallaron rastros que permitan reconstruir el último movimiento del menor.

Los trabajos se concentraron en la laguna ubicada detrás del fondo del terreno de Pérez y Caillava, una laguna situada al sur de la propiedad, un segundo espejo de agua también al sur del predio y una cuarta laguna ubicada al noreste del campo perteneciente al matrimonio.

Del operativo participaron equipos de la PFA —incluidos buzos del Grupo BEFER—, personal especializado de Prefectura Naval Argentina (PNA), brigadas de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y de distintas localidades de la provincia, además de técnicos del SENASA, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y efectivos de la Policía provincial.

Según los investigadores, el resultado negativo en el área más sensible del caso acerca a la causa a una instancia de cierre de medidas de búsqueda directa. Aun así, las sospechas continúan enfocadas en los mismos imputados: Antonio Benítez (38), Mónica del Carmen Millapi (35), Daniel “Fierrito” Ramírez (49), el entonces jefe de la comisaría de 9 de Julio, Walter Maciel (44), y Laudelina Peña (46), tía del niño.

Las autoridades señalaron que, pese al esfuerzo desplegado en la zona, no se logró obtener nuevos indicios que permitan avanzar en la reconstrucción del paradero del pequeño Loan.