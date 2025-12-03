Uniforme naranja y un traductor: Cómo fue la audiencia de fianza de los argentinos que robaron en un conocido shopping de Miami

Tras estar casi 48 horas demorados en una alcaidía del condado de Miami-Dade, los turistas argentinos acusados de robar en un shopping tuvieron una audiencia ante la jueza Mindy Glazer, quien les impuso una fianza para salir en libertad y les prohibió acercarse al Dolphin Mall de por vida.

La magistrada leyó los cargos contra Diego Luis Xiccato (46 años), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), por crimen organizado para defraudar, robos múltiples en varios lugares, robo al por menor y menor.

El video de la audiencia, que se trasmite públicamente, se ve a los argentinos vestidos con el típico traje naranja que usan los reclusos estadounidenses.

En este marco, con la ayuda de un traductor, la jueza les ofreció un abogado oficial. Sin embargo, ninguno de ellos pudo acceder al beneficio, al tener trabajo y una casa propia. De esta forma, aceptaron pagar una fianza en dólares para salir en libertad.

“¿Una vez que pague la fianza puedo irme? Preguntó Juan Pablo Rua a la jueza. La magistrada le respondió: “Exacto, ya lo dejamos liberado una vez abonado el dinero. Caso contrario, quedará detenido a la espera del juicio”.

Los argentinos aceptaron pagar garantía para afrontar un debate más adelante. Se trata de una especie de contrato entre el acusado y la Justicia, para asegurar el cumplimiento de la obligación.

Según trascendidos, los hombres podrían ser deportados este miércoles.

La acusación:

El hecho que generó polémica ocurrió el domingo, cuando agentes de la policía de Sweetwater que patrullaban el shopping detectaron movimientos sospechosos en la calle Dolphin Mall, ubicado en la calle 11401 NW 12th, y comenzaron a investigar a supuestos “mecheros”.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el grupo ingresó primero a una tienda Burlington, eligió valijas y se retiró sin pagar. Después, se dirigieron a un local de Columbia, donde se dividieron y ocultaron mercadería dentro del equipaje. Repitieron la maniobra en una sucursal de The North Face.

Dos de los acusados también fueron vistos en una tienda Tommy Hilfiger y, poco después, la policía los interceptó en una parada de colectivo cercana.

Entre todos, llevaban productos robados por un valor superior a los 2000 dólares: dos de ellos tenían unos 950 dólares en mercadería y el resto, más de 1100 dólares.

Fianzas y cargos:

- Diego Luis Xiccato, de 46 años, es peluquero de profesión y tiene una cadena de peluquerías en Mendoza. Enfrenta cargos por crimen organizado para defraudar, múltiples robos al por menor y robo.

“En las cámaras se lo ve robando y poniendo las cosas en su maleta”, le dijo la jueza. “Y esa maleta también la había robado”, agregó. El monto de su fianza fue fijada en 4500 dólares en total.

- Mauricio Ariel Aparo Orlando, de 49 años, es conocido en Mendoza por su pasión por las motos. Compite en torneos locales y también practica motocross.

“Hay motivos fundados para los cargos. Se le obliga a mantenerse alejado del Dolphin Mall 11401 NW 12th”, le ordenó la jueza, y le fijó una fianza total de 4500 dólares.

- Juan Pablo Rua, de 45 años, es padre de dos hijos y trabaja en una empresa nacional de comunicación. Tiene viajes frecuentes a Miami. Enfrenta cargos por esquema organizado, defraude, gran robo y robo al por menor, con fianzas que van desde los 500 a los 2500 dólares.

- Sebastián Luis Moya tiene 41 años. Fue acusado por cuatro cargos por esquema organizado para defraudar, conspiración, robo al por menor y gran robo. Según los registros, ya tenía una condena previa por un robo, que data del 2024.

“Tiene un historial previo, de robo al por mayor y por menor”, le recordó Mindy Glazer. “Corresponde una fianza mayor”, le indicó la secretaria del tribunal. A lo que la jueza asintió. Por eso, dispuso su libertad en 5000 dólares.

- Juan Manuel Zuloaga Arenas, de 49 años. Fue imputado por crimen organizado para defraudar y conspiración, además de robo de petit (mercadería valuada entre 100 y 750 dólares). La fianza para su liberación fue de 3500 dólares.