“3 a 0”: El irónico mensaje de Javier Milei contra "Chiqui" Tapia en plena pelea con la AFA

El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , lejos de calmar las aguas, parece haber escalado a un nuevo capítulo.

La relación, marcada por la desconfianza y diferencias ideológicas sobre el modelo del fútbol nacional, transita momentos de máxima tensión, con pronósticos que apuntan a una continuidad del conflicto. La pulsada política se trasladó recientemente a las redes sociales.

Tras la victoria en Santiago del Estero de Estudiantes de La Plata, el mandatario publicó un enigmático “3-0. 1° X/Twitter 2° Tribunas 3° Cancha” , interpretado como una celebración de su supuesta “victoria” ante la conducción de la AFA en la disputa pública.

Para Milei, “Chiqui” Tapia perdió por goleada la discusión pública en las redes. Además recordó los insultos que recibió en multitudinarios recitales. Este mensaje se sumó a una serie de gestos de apoyo de Milei hacia Estudiantes y el sector del fútbol que se muestra abierto a debatir las SAD, mientras que desde la AFA evitan responder de forma directa, aunque Tapia ha reiterado su intención de mantenerse en el cargo: “Me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, dijo desafiante.

Investigan un supuesto esquema de lavado ligado a financiera del entorno de Tapia:

La Justicia federal impulsó formalmente la investigación por un presunto esquema de lavado de dinero que alcanza proporciones monumentales y vincula directamente al universo del fútbol. La fiscal federal Cecilia Incardona formalizó la denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, quien mantiene fuertes lazos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La mira judicial se posó sobre la plataforma “Sur Finanzas PSP” debido a un presunto esquema de transferencias millonarias. El dictamen fiscal acusa a la financiera, fundada en 2020, de haber movido un volumen de dinero estimado en $ 818 mil millones, según medios de Buenos Aires.

Otras investigaciones, no obstante, calculan que la firma de Vallejo realizó operaciones por hasta $ 1 billón. El expediente recayó por sorteo en el juzgado federal de Federico Villena.

La vinculación directa entre Sur Finanzas y el deporte ya es un hecho judicial, con “Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol” como destinatarios de los fondos. Los clubes nombrados incluyen a San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew.

También aparece el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, una entidad ligada al Club Banfield. Los directivos de Banfileños S.A. ya están siendo investigados por presunto lavado en otro expediente conexo en Lomas de Zamora. Vallejo mismo reconoció ser sponsor de Barracas Central, el club de Tapia, y de Banfield.