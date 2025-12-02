"Tres y media de la mañana Diego me pidió que le tocara el himno”: El recuerdo de Ciro y su vínculo con Maradona

Luego de la seguidilla de siete "rituales" en La Plata que realizaron Los Piojos en su vuelta tras 15 años, Ciro habló del público argentino, el sentimiento de volver al escenario y hasta recordó divertidas anécdotas con Diego Armando Maradona.



“Cuando puedo juego al golf. He jugado con el Diego, era el cumpleaños de Dalma y yo había jugado una vez y le digo 'Diego estás jugando al golf' y me pregunta si jugaba y le dije que si. Hice cuatro clases y ahí fue cuando le dije a Diego que jugaba", contó.



Y recordó: "Me gusta porque el golf es jugar contra uno mismo, esa fue la frase que le dije a Maradona. Y al día siguiente me llama Guillermo para decirme que Diego quería jugar, fuimos y jugamos. Cuando le hacen una nota repitió la misma frase que le dije yo y le dicen si fueron jugar con Los Piojos y ahí dijo que no jugábamos al golf sino al béisbol".



"En otra ocasión, 3 y media de la mañana Diego me dijo "tocá el himno". Todos parados en la sala tocamos para él", remató.



Por otro lado, se refirió a lo que significa para él presentar un show en el país: “Tengo la suerte de ser un músico argentino y de tener un público argentino. No se si en el mundo hubo alguna banda muy popular que paró 15 años y volvió y vibró y vivió lo que vivimos nosotros. El público acá es único y nosotros también somos muy sentimentales".



Y continuó: "Esta cosa de ver hasta el último tipo de allá en la tribuna cantando y saltando. Vi un reel de Oasis de cómo bailaba la gente y ni una décima parte de lo que es acá ni de lo que fue la vuelta de Los Piojos, no tienen idea afuera lo que es acá y haberlo vivido es único".



"Una cosa que siempre tuve clara y que lo puse como premisa para mí y después lo hablábamos es 'loco no tenemos que hacer un show de la melancolía, de la nostalgia, tiene que ser un show potente, hoy, vigencia, donde a la gente le volemos la cabeza hoy, potente'. Así fue que fuimos buscando variantes, cosas, puestas en escena", desarrolló.



Un poco más de la vuelta de la banda:



"Había una energía que sobrevolaba todo. Estamos haciendo un documental sobre este reencuentro y si bien hubo cosas que a mí no me gustaron cuando fue el final de Los Piojos que se hablaron y actitudes, yo creo que todos tenemos cosas que pueden no gustado de los demás pero a mí me sirvió como ejemplo personal lo importante que es dejar las diferencias de lado para perseguir un objetivo común y lograr un sueño y una realidad distinta en común", dijo.



Y afirmó: "Es algo que a nivel país aún no se logra, que es la eterna diferencia, la eterna grieta, si vos no pensas como yo sos un imbécil".



"No podemos ponernos por encima de eso, es lamentable. Vamos todos para adelante. Yo creo que sí sané en muchos sentidos, de broncas y cosas así. Ver a la gente grande con las remeras viejas y con lo hijos", agregó.



En la misma línea, dijo que "la sensación en el escenario en el primer show en La Plata fue una cosa que de a momentos me parecía, esa cosa de que estás pero no estás y se te va la cabeza como ataque de pánico. No saber lo que estaba pasando, como un sueño algo que no era real, ver la emoción de la gente fue una cosa que para mí, tengo la suerte de ser músico argentino".