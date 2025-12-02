"Vuele a casa gratis y llévese 1000 dólares de regalo": La insólita oferta de Donald Trump para que los inmigrantes ilegales acepten autodeportarse

Una llamativa propuesta se hizo viral rápidamente. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés), promociona con motivo del Cyber Monday y con el objetivo de llegar a los inmigrantes que se encuentren viviendo en el país en forma irregular, vuelos gratis a sus países de origen y 1.000 dólares de regalo si aceptan autodeportarse a través de una aplicación.

El aviso llega a pocos días de que un ciudadano afgano que había extendido ilegalmente su estancia en el país atacase a dos miembros de la Guardia Civil y le provocase la muerte a uno y heridas graves a otro.

En este marco, la publicidad se presenta a través de un video con estética noventera que recuerda a un viejo infomercial. Fue difundido a través de las redes oficiales del organismo conducido por Kristi Noem, la funcionaria de Donald Trump que en julio visitó la Argentina.

"¿Es usted un inmigrante ilegal en los Estados Unidos? ¿Está buscando el regalo perfecto para darle a su familia en estas fiestas? Entonces el DHS tiene el mejor trato festivo su vida. Es la aplicación de CBP Home. Es gratis, es rápida. Sólo descargue la aplicación la CBP Home y complete su información. Nosotros nos encargaremos de los arreglos de viaje y una vez que llegue a su hogar recibirá un depósito de 1000 dólares", se escucha decir al locutor, mientras en pantalla se ven imágenes festivas mezcladas con otras en las que se ve dinero e inmigrantes siendo deportados.

El comercial invita a quienes estén en situación irregular a sumarse "a los más de dos millones de inmigrantes ilegales que ya se fueron". "Descargue la aplicación de CBP Home hoy y esté en casa para las fiestas", promociona.

Desde la web oficial del Departamento de Seguridad Nacional compartieron más detalles acerca de la iniciativa.

"El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado una oportunidad histórica para que los inmigrantes ilegales reciban viajes gratuitos, perdón de cualquier multa por no salir y un bono de salida de $1,000 para facilitar el viaje de regreso a su país de origen u otro país donde tengan estatus legal a través de la aplicación móvil CBP Home", anunciaron.

Además, advierten que las personas que permanezcan en forma ilegal podrían recibir multas ser arrestadas, deportadas y que "nunca se les permitirá volver" a los Estados Unidos.

"Si está en este país ilegalmente, autodepósrtese ahora y conserve su oportunidad potencial de volver en la forma legal y correcta", aseguran desde la web oficial del organismo.