"Para mitad del año que viene seguro va a empezar con cero": El pronóstico sobre la inflación de Javier Milei y su interés en ser reelecto

En paralelo al debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei participó de un acto de fin de año del streaming Carajo, el canal de YouTube que conduce el libertario Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, en medio de una convocatoria que reunió a militantes de las denominadas Fuerzas del Cielo frente al escenario montado sobre la calle.

El presidente visitó el canal de streaming vestido una vez más con el mameluco de YPF. Durante su exposición, Milei volvió a referirse a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y afirmó que “para mitad del año que viene, la inflación va a pasar a ser de 0 coma algo, seguro va a empezar con cero” tras asegurar que el descenso de esa medición tiene un "rezago de 26 meses".

“Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Índice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, explicó sobre la inflación mayorista de noviembre que hoy dio a conocer el Indec y que marcó 1,6%.

Según el Presidente, la demora en la desaceleración de los precios minoristas responde al “sobrante monetario” y a factores como la emisión monetaria de la administración de Alberto Fernández, los controles de precios y el cepo cambiario. “El cepo te saca de la informalidad, te obliga a acelerar el consumo porque se te derriten los pesos en el bolsillo”, remarcó.

Hablando de inflación, Milei se expresó sobre la decisión de Chiqui Tapia de otorgarle un título “a dedo” a Rosario Central: “Hay inflación de títulos. Ahora un título no vale nada. Si además podes ganar títulos en el escritorio cuál es la gracia?”

El jefe de Estado también hizo referencia a la última elección en la provincia de Buenos Aires y destacó el impacto del sistema electoral. “La Boleta Única fue determinante, una gran estrategia, sin eso no sé si podríamos haber hecho esta elección. Toda la grandeza de Santilli se pudo demostrar”, afirmó.

La posibilidad de reelección:

Durante la entrevista, Milei apuntó contra algunos sectores del establishment económico y mediático. “No supieron ver el riesgo kuka. Amenazaban con romper todo si perdíamos en provincia de Buenos Aires”, señaló, en alusión a la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Según el Presidente, parte del mundo financiero reaccionó “de forma deshonesta” frente a ese resultado.

También se refirió al respaldo que recibió en el tramo final de la campaña legislativa. “El rol de Trump y de Bessent fue muy importante. Cuando los socios de la casta querían que todo reventara, ese respaldo ayudó a que la gente entendiera quién estaba mintiendo”, expresó, en alusión al expresidente estadounidense y al secretario del Tesoro de ese país.

Al hablar sobre su futuro político, Milei deslizó nuevamente su interés en ser reelecto: “Mi mandato tiene reglas claras: cuatro u ocho años”.

“Un siglo liberal":

“Si no hay quien pueda llevar la antorcha entonces quiere decir que fracasamos”, aseguró en otro tramo de la charla Milei al demostrar el deseo de “que esto sea el principio de un siglo liberal”.

Milei y los 14 mamelucos de YPF:

Milei contó que tiene “14 mamelucos” de YPF y usa “dos por día”, por eso últimamente se le ve con la misma vestimenta.

“A mí, YPF me regaló 14 mamelucos, dos por día. Optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y veo a mis hijitos de cuatro patas, con los pelos, después me lo tengo que cambiar”, detalló Milei.

El mandatario nacional recibió meses atrás el regalo de parte de YPF y desde ese momento se lo ha visto en reiteradas oportunidades ataviado de esa forma.

Incluso, recibió visitas en la Casa Rosada vestido con el mameluco y la semana pasada viajó a Noruega con esa ropa.

“Estuve de reunión en reunión, se hizo tarde y ya no tuve tiempo de cambiarme, por eso viajé así a Oslo”, aclaró Milei en Carajo.