“No vamos a trabajar con el sueldo de la temporada pasada”: Peligra el verano en Pinamar ante el reclamo de los guardavidas

La Asociación de Salvavidas de Pinamar comenzó un plan de lucha tras el fracaso de las negociaciones salariales con el municipio. Desde el gremio denunciaron que el gobierno local propuso una recomposición del 0%, lo que obligaría a los trabajadores a desempeñarse con el mismo salario que el año pasado.

Así lo afirmó Fernando Espinach, secretario de Organización de la Asociación de Salvavidas de Pinamar, en declaraciones radiales. Explicó que la paritaria con el sector privado avanza con normalidad, pero remarcó que la situación con el municipio es “insólita”.

“El municipio pretende que realicemos nuestro trabajo con el salario del año pasado”, señaló.

Espinach cuestionó la postura oficial en un contexto donde, según indicó, las tasas municipales se actualizan automáticamente por inflación.

“En principio es una persona, pero pueden ser más. Se trata de una mecánica de muchos años”, denunció.

En la misma línea, expresó: “En este contexto de desmanejo, pretenden ajustar sobre nuestro sector. No lo aceptamos ni lo vamos a aceptar”.

Ante esta situación, desde la asociación informaron que ya dieron aviso al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires sobre el inicio de medidas de fuerza.

Además, Espinach reveló un dato clave: aseguró que las playas de Pinamar están inhabilitadas como balnearios por el gobierno provincial, debido a que el municipio no cumple con los parámetros mínimos establecidos por la normativa vigente para el servicio de guardavidas.

“Este combo está haciendo peligrar la temporada en Pinamar. Es algo por lo que trabajamos todos, porque es la principal industria del distrito”, lamentó.