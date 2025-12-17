“Te mato, quedate quieto”: ola de robos de falsos deliverys con una mochila de Pedidos Ya

Una ola de robos protagonizada por falsos repartidores con mochilas de la empresa Pedidos Ya mantiene en vilo a vecinos del barrio Zacagnini, en la zona norte de Mar del Plata, donde dos motochorros cometieron al menos cinco ataques en el último mes, algunos de ellos con disparos efectuados a plena luz del día y en presencia de menores.

Los delincuentes se movilizan en una motocicleta y simulan realizar entregas para sorprender a sus víctimas. En uno de los hechos más recientes, un motociclista arriesgó su vida para escapar de un intento de asalto, luego de que uno de los atacantes cayera sobre el asfalto al descender del rodado, se reincorporara rápidamente y efectuara un disparo mientras gritaba “te mato, quedate quieto”.

El hecho ocurrió cuando la víctima llegaba a su vivienda. Pese al disparo, logró huir del lugar, mientras que la secuencia se desarrolló delante de dos menores que caminaban por la zona.

“Estamos aterrados, no podemos salir a la calle porque aparecen de la nada”, señalaron frentistas, quienes reclamaron mayor presencia policial y controles preventivos.

Las denuncias indican que los hechos se registraron en puntos muy cercanos entre sí, en las intersecciones de Pasteur y Caseros, Pasteur y Chapeaurouge, Pasteur y avenida Félix U. Camet, Roldán y Zacagnini, y Pedraza y Vuelta de Obligado.