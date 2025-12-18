Marihuana con luces led y 12 detenidos por un homicidio con sello narco

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este miércoles una serie de allanamientos en Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de una causa por microtráfico vinculada además a la investigación de un homicidio.
Los procedimientos, que tuvieron la colaboración de grupos tácticos y de irrupción como así también de las Tropas de Operaciones Especiales, fueron ordenados por el equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la intervención de las fiscales Paula Barros y Mercedes Banchio.
Durante los allanamientos, 12 personas fueron trasladadas a sede de Microtráfico para ser identificadas y quedaron a disposición de la Justicia. Asimismo, los agentes de la PDI secuestraron 30 teléfonos celulares, $ 1.873.960, 3.000 dólares estadounidenses, 233 g. de marihuana, un envoltorio de 1,6 g y 4 plantas de marihuana, 12 luces LED, un ventilador industrial, una balanza de precisión, un DVR, indumentaria y documentación de interés.
Los operativos se llevaron adelante en viviendas ubicadas en el barrio Puente Gallego, zona sudoeste de la ciudad de Rosario –Hollywood al 3800, Hollywood y San Juan de Luz, Copacabana al 3300, 3500 y 3600, Viña del Mar al 3300, San Juan de Luz al 7900, Mar Chiquita al 3400, Camino Viejo a Soldini al 3800 y Atlántida al 7900- y en una de Villa Gobernador Gálvez –Pasaje Zapala al 1200-.
La causa por infracción a la ley 23.737 de la que surgieron los allanamientos, estaría emparentada con otra causa por un homicidio y la presunta relación con dos bandas delictivas que operan en la zona.