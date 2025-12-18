Marihuana con luces led y 12 detenidos por un homicidio con sello narco

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este miércoles una serie de allanamientos en Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de una causa por microtráfico vinculada además a la investigación de un homicidio.





Los procedimientos, que tuvieron la colaboración de grupos tácticos y de irrupción como así también de las Tropas de Operaciones Especiales, fueron ordenados por el equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la intervención de las fiscales Paula Barros y Mercedes Banchio.