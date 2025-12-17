Forzó la puerta para robar un auto estacionado, lo descubrieron en pleno ataque y quiso escapar corriendo

Un delincuente fue detenido en la localidad bonaerense de El Talar luego de intentar robar un auto estacionado y huir a pie al ser descubierto por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, a plena luz del día, en la intersección de la Ruta 197 y Vespucio, donde el sospechoso forzó la puerta del conductor de un vehículo que se encontraba estacionado e incluso llegó a subirse al rodado.

La secuencia fue detectada en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), cuyos operadores dieron aviso inmediato a los móviles en patrullaje. Ante la llegada de personal del COT y efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el delincuente abandonó el auto e intentó escapar corriendo.

Tras una breve persecución, el ladrón fue interceptado y reducido a las pocas cuadras, sin que lograra concretar el robo. El procedimiento quedó registrado por el sistema de monitoreo municipal.

El aprehendido fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, que investiga el hecho bajo la carátula de tentativa de robo.