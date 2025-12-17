“Esto termina en privatización del sistema educativo”: Baradel criticó las políticas de Milei y habló de la movilización del jueves a Plaza de Mayo

En la previa a la movilización del jueves a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, dirigentes sindicales salieron a manifestar su rechazo al proyecto del Gobierno del presidente Javier Milei.

Uno de ellos fue Roberto Baradel, secretario general de Suteba y de la CTA, quien calificó la iniciativa de una "flexibilización" y la comparó con el mismo programa implementado durante la última dictadura militar.

"Esto no es modernización, es flexibilización, quita de derechos a los trabajadores, y además nosotros también llevamos la consigna contra la reforma educativa", expresó en una entrevista radial.

En la misma línea, el dirigente sindical habló de la educación y las reformas que buscan impulsar desde el oficialismo.

“La concepción es como la que tenía Chile, las comunidades que puedan pagar que se hagan cargo de la escuela. Se corre al Estado de la responsabilidad de la educación", dijo.

Asimismo, señaló que "desresponsabilizan al Estado de la educación, la ponen en las familias y abren las puertas para la escuela en la casa. Tiene que ver con mercantilizar y desmantelar un sistema educativo".

“Esto termina en privatización del sistema educativo”, afirmó.

Baradel también se refirió a la protesta de mañana, a la que adherirán gremios, partidos políticos, organizaciones sociales y grupos piqueteros, y a la advertencia respecto a la implementación del llamado protocolo antipiquetes.

"Esperemos que el Gobierno no haga nada para empañar una marcha que va a ser masiva, porque cuando las marchas son masivas no hay protocolo que valga para poder impedirlas", expresó.