“Nos vamos a enterar de gestiones muy silenciosas”: Daniel Hadad adelantó que Estados Unidos podría intervenir a favor de Argentina por Malvinas para el 2027

Una revelación de alto impacto geopolítico y electoral sorprendió tras la entrevista que dio el CEO de Infobae, Daniel Hadad. Durante la charla, adelantó que podrían conocerse "gestiones muy silenciosas" propiciadas por Estados Unidos para acercar posiciones entre Argentina y Gran Bretaña sobre la cuestión de las Islas Malvinas, pensando en el escenario de 2027.

Hadad advirtió primero sobre el error recurrente de la política tradicional de "subestimar" al presidente Javier Milei. "Hay que mirarlos con atención a cosas que todavía no son públicas y no están en agenda", introdujo, para luego soltar la información que, según confesó entre risas, podría molestar a su propio equipo editorial por no haberla publicado primero en su portal.

Según la proyección del empresario, la novedad podría salir a la luz "tal vez el año que viene" o cuando se aproxime la fecha de los comicios presidenciales donde el libertario buscará renovar su mandato. "Nos vamos a enterar de gestiones muy silenciosas propiciadas por Estados Unidos para acercar posiciones en el tema Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña", detalló.

Para Hadad, si esta maniobra diplomática impulsada por la Casa Blanca llegara a concretarse, el efecto en la opinión pública y en el tablero político local sería determinante. "Si pasa eso, creo que va a ser un shock muy fuerte", sentenció Hadad, dejando abierta la puerta a lo que podría ser una de las cartas más audaces del oficialismo en materia de política exterior.

La revelación del dueño de Infobae, radicado en Miami desde hace un tiempo, surgió cuando respondía sobre el hecho más importante del año, según su mirada: el salvataje de Trump a Milei cuando el presidente argentino caminaba sin rumbo a las elecciones de medio término. La intervención del jefe de la Casa Blanca fue clave para la recuperación libertaria que derivó en el triunfo en los comicios del 26 de octubre.

"Hay un hecho que es clave de índole nacional e internacional, que es el apoyo de del gobierno norteamericano, del tesoro de los Estados Unidos a la Argentina. Yo creo que es un hecho que traspasa este año y es un hecho que hay que remontarse a la historia para verlo en América Latina, al apoyo de Estados Unidos a Brasil después de la guerra de Corea", relató Hadad.

"En algún momento de la historia, estamos hablando del 54, calculo, hace 70 años aproximadamente, la economía Argentina y la de Brasil tenían un PBI muy parecido", recordó. "Brasil puso soldados suyos al lado de los soldados americanos, murieron soldados brasileños y esto fue el gesto más fuerte de Estados Unidos apoyando a Brasil en detrimento de Argentina, que siempre los americanos pensaron que no le declararon la guerra a los nazis hasta un mes antes de que terminase la (segunda) guerra (mundial) y eso implicó un crecimiento enorme de Brasil", agregó el empresario de medios.

"América para los americanos"

Luego, advirtió: "Yo no sé cómo va a ser en este caso, pero un apoyo de levantar el teléfono y decir: 'Tenés un swap de 20.000 millones de dólares' yo nunca lo había visto". Hadad prosiguió el relato remarcando que "la gente que gobierna hoy Estados Unidos alrededor de Donald Trump tomó la decisión del famoso América para los americanos".

Finalmente, antes de entrar de lleno a la referencia sobre Malvinas repasó el giro a la derecha que se ha producido en gran parte de los países del sur de América. "Si vos mirás el color de América Latina tenés Argentina, tenés Paraguay, tenés Bolivia, tenés ahora Chile, tenés Perú, tenés Ecuador, Colombia será el año que viene, tenés Venezuela, no sé qué ocurrirá en Venezuela, pero algo va a ocurrir; y dejo a Brasil aparte porque es un jugador de otro volumen y otra magnitud, pero todo empieza a tener color más azul que colorado".