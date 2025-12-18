Robaban vestidos de policías y en el último golpe a una financiera se llevaron USD 80.000: 5 detenidos

Una peligrosa banda que utilizaba uniformes policiales para cometer violentos robos fue desbaratada tras una investigación judicial que incluyó 18 allanamientos simultáneos y culminó con la detención de cinco personas.

El último golpe del grupo ocurrió en una financiera ubicada en el kilómetro 41 del Acceso Oeste, partido de Moreno, donde los delincuentes robaron más de 80.000 dólares y 4 millones de pesos.

La investigación estuvo a cargo de la UFI N°7 de Moreno–General Rodríguez, especializada en robos agravados bajo la modalidad “entradera”, que encabeza la fiscal Solange Castelli, con la colaboración del ayudante fiscal Maximiliano Gómez y el acompañamiento del Fiscal General Lucas Oyhanarte.

Según se indicó, la investigación se inició el 29 de septiembre de 2025, luego de que cinco hombres armados y vestidos con prendas similares a las de la Policía Federal ingresaran a plena luz del día a un complejo de oficinas del kilómetro 41, colmado de personas, y perpetraran un violento golpe comando en una casa de cambio de divisas.

Tras reducir y amenazar a las víctimas, los asaltantes huyeron en una camioneta con pedido de secuestro, que abandonaron por un desperfecto mecánico. Luego robaron otro vehículo y escaparon efectuando disparos contra uno de los damnificados que intentó impedir la fuga.

A partir del análisis de un teléfono celular que los delincuentes dejaron en el vehículo abandonado, la fiscalía logró identificar a una banda proveniente de la zona sur del conurbano bonaerense, vinculada a otros hechos delictivos cometidos en los partidos de Moreno y Merlo.

La investigación incluyó escuchas telefónicas, análisis de evidencia digital, tareas de inteligencia en fuentes abiertas (OSINT), cotejos biométricos, entrecruzamiento de llamadas y vigilancia mediante drones, en coordinación con la DDI Moreno–General Rodríguez, la División Unidad Operativa Federal Morón y centros de monitoreo municipales.

Como resultado de las medidas ordenadas por el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de la jueza Celina Ardohain, se concretaron 18 allanamientos que permitieron la detención de cinco integrantes de la asociación ilícita y el secuestro de armas de fuego, una granada, prendas de la Policía Federal, teléfonos celulares, una máquina para contar dinero y equipos de comunicación con frecuencia policial.

Desde la Fiscalía de Cámaras Moreno–General Rodríguez destacaron el trabajo del equipo de la UFI 7 y señalaron que, a partir de los resultados obtenidos, se amplió su competencia para intervenir también en hechos ocurridos en General Rodríguez.



Para seguir mejorando la capacidad de respuesta contra este tipo de delitos, se designaron a dos fiscales titulares -Solange Castelli y Erica Chiessi- para la UFI 7 que hasta ese momento estaba subrogada por un magistrado del cuerpo de funcionarios suplentes que a su vez prestaba funciones en otra fiscalía.