Estados Unidos anunció cuatro muertos en un nuevo ataque contra una “narcolancha” en el Pacífico

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron oficialmente que se llevó a cabo un nuevo ataque contra una presunta “narcolancha” en aguas del Pacífico, con un balance de cuatro muertos.

El comunicado se publicó minutos antes del discurso en el que Donald Trump exigió que Venezuela devuelva los activos que incautó hace años a compañías petroleras de su país, y en el que muchos creían que iba a declarar la guerra contra el país liderado por Nicolás Maduro.

“El 17 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales”, dice texto oficial del Comando Sur estadounidense.

Y continúa: “La Inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico” y que “cuatro narcoterroristas hombres murieron”.

En sentido contrario, siempre en la red social X, aseguró que “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.

Desde que se inició la campaña antinarcóticos en septiembre, Estados Unidos realizó más de 25 ataques de este tipo, con al menos 99 muertos.

Para esa campaña, Trump ordenó el despliegue de una gran flota encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, en el Caribe, así como cazas en Puerto Rico y marines.

El principal objetivo de la campaña es presionar a Caracas, cuyo gobierno es tildado de "narcoterrorista" por Washington.

Esa presión se incrementó sustancialmente la semana pasada con la incautación de un petrolero ante las costas venezolanas, una operación calificada de "piratería" por el gobierno de Nicolás Maduro.

Trump ordenó el martes el "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país, y Venezuela replicó anunciando que su Armada escoltará a los buques cisterna.

Este miércoles, en tanto, en un mensaje televisado a la Nación, el republicano elogió su gestión, aseguró que la economía estadounidense está en plena recuperación, y cuestionó duramente a los inmigrantes y al sistema político que lo precedió. También le dedicó un momento al conflicto con Venezuela.

En esa dirección, el líder de la Casa Blanca exigió que al régimen de Nicolás Maduro que devuelva los activos que incautó a compañías petroleras de Estados Unidos hace años, justificando nuevamente su anuncio de un "bloqueo" contra los buques con crudo que viajan hacia o desde el país sudamericano y enfrentan sanciones estadounidenses.

Trump citó las inversiones estadounidenses perdidas en Venezuela cuando se le preguntó sobre su nueva táctica -parte de una campaña de presión de meses contra el presidente Nicolás Maduro-, planteando que las acciones de su gobierno para confrontar a los líderes en Caracas están, al menos en parte, motivadas por disputas sobre inversiones petroleras, junto con acusaciones de narcotráfico. Algunos petroleros sancionados ya están evitando ir a Venezuela.

"No vamos a permitir que pase nadie que no debería pasar", les dijo Trump a los periodistas sobre su exhortación a un bloqueo.

"Recuerden que se llevaron todos nuestros derechos energéticos. Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo. Y lo queremos de vuelta. Lo tomaron, lo tomaron ilegalmente", cerró.