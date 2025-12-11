Robaron un auto, lo quisieron sacar a Provincia por la General Paz con una camioneta de apoyo y los detuvieron

Gracias al sistema de Anillo Digital, la Policía de la Ciudad recuperó un auto con pedido de secuestro que había sido robado casi ocho horas antes, tras un operativo desplegado en la Avenida General Paz, donde además demoró a dos personas.

El hecho se inició a partir de una alerta del sistema de Anillo Digital que detectó la circulación de un Toyota Corolla denunciado como robado ese mismo día, horas antes, mientras circulaba por la mencionada avenida a la altura de la bajada Eva Perón.

Inmediatamente, desde las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) se realizó el seguimiento en tiempo real y se emitió un alerta a los efectivos policiales.

Rápidamente, el personal se desplegó en la zona e interceptó el vehículo en la avenida General Paz sentido Riachuelo, donde identificaron al conductor, que registraba un pedido de captura vigente por robo agravado en la Provincia de Buenos Aires.