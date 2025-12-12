Una mujer quedó filmada mientras vendía droga en la Peatonal: tenía más de 40 dosis de cocaína

Una mujer de 42 años fue detenida en Morón luego de quedar filmada mientras fraccionaba y presuntamente comercializaba cocaína sentada en un banco de madera en plena peatonal.

En las imágenes registradas por las cámaras del Centro de Monitoreo municipal se observa a la sospechosa, identificada como Cintia Marilin Ledesma, junto a un hombre, realizando anotaciones con una lapicera en un papel, contando envoltorios de droga y tomando cerveza.

A partir de ese registro, personal de la Comisaría 1ra de Morón montó un operativo en la zona de Maestra Cueto y Salta, donde finalmente interceptó a Ledesma, domiciliada en Merlo.

Durante la requisa, realizada en presencia de testigos, los agentes incautaron 43 dosis de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 44,8 gramos, además de 59.100 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

La UFI Nº 9 de Morón, a cargo de la fiscal March, dispuso la aprehensión de la mujer por infracción a la Ley 23.737. El procedimiento fue certificado por el comisario Diego Meaurio, jefe de la dependencia.