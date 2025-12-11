“Estuve 2 años sin ver a mi hija”: María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz y dijo que “por supuesto que vuelvo a Venezuela”

Reapareció públicamente María Corina Machado por primera vez en casi un año, apenas un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, que finalmente recibió su hija. En este marco, la líder opositora del régimen de Nicolás Maduro ya adelantó que volverá a Venezuela.

"Por supuesto que vuelvo. Voy a estar en el lugar donde más pueda ayudar a nuestra causa", dijo en inglés en una entrevista periodística. Reconoció que sabe "exactamente los riesgos" que implica haber salido del país: "Hasta hace poco, el lugar donde creía que debía estar era Venezuela; el lugar donde creo que debo estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo".

En sus primeras declaraciones desde que llegó a la capital noruega, Machado —que vive en la clandestinidad desde hace casi un año— reveló también el impacto personal de su salida forzada. Contó que se perdió las graduaciones y las bodas de su hija y de uno de sus hijos, y que el reencuentro en Oslo fue conmovedor.

"Durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie. De repente, en cuestión de horas, he podido ver a mis seres queridos, tocarlos, llorar y rezar juntos", relató.

Machado volvió a definir al régimen de Nicolás Maduro "no como una dictadura convencional, sino como una estructura criminal", aunque evitó responder si apoyaría una acción militar de Estados Unidos en Venezuela. "No queríamos una guerra, no la buscamos… fue Maduro quien le declaró la guerra al pueblo venezolano", se limitó a decir.

Su salida del país sigue rodeada de misterio. The Wall Street Journal informó que la dirigente viajó el martes en secreto a bordo de un bote rumbo a Curazao, citando a funcionarios estadounidenses. Ella prefirió no confirmar ni desmontar esa versión: "El gobierno venezolano dice que soy terrorista y que tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel, y me buscan. Así que salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso".

"Sólo quiero decir que estoy aquí porque muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo", concluyó.

Machado, de 58 años, no pudo llegar a tiempo a Noruega para presenciar la ceremonia del Nobel de la Paz, cuyo galardón fue recibido por su hija Ana Corina Sosa. Arribó a la noche y pasadas las 2 de la madrugada de este jueves en Oslo, salió al balcón del hotel para saludar a los venezolanos que la esperaban con banderas. Recibió una gran ovación y cantó el himno nacional, en su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial.

Luego bajó a la calle, donde la multitud la rodeó como si se tratara de una estrella de rock. "¡Libertad!", "¡Valiente!", "¡María, ayúdanos a volver!", se escuchaba mientras rompían la calma de la capital noruega. Algunos tocaban el cuatro, el tradicional instrumento venezolano, y entonaban canciones populares mientras gritaban consignas por una "Venezuela libre".