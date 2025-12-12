Un dron guía fue clave para ejecutar varios allanamientos y dar con dos sicarios del clan Riquelme

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, llevaron adelante este jueves un operativo de alto impacto en barrios Ludueña, Empalme Graneros y Emaús de la ciudad de Rosario, con ocho allanamientos y dos detenidos en el marco de la causa por el homicidio de Agustín Gabriel Rosales, hecho ocurrido el pasado 20 de marzo que se investiga dentro de las actividades delictivas del denominado Clan Riquelme.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Patricio Saldutti, del Equipo Transitorio en Violencias Altamente Lesivas, y tuvo como objetivo localizar a dos personas con pedidos de captura activa por homicidio y asociación ilícita: Juan Cruz G. de 20 años y Rodrigo Raúl V. de 36. Ambos quedaron detenidos y serán llevados a audiencia imputativa durante la próxima semana.

La investigación se había intensificado en octubre, cuando desde el Ministerio Público de la Acusación se solicitó a la Brigada de Capturas de la PDI el inicio de tareas específicas para dar con los dos prófugos, ambos con fuerte incidencia territorial en Ludueña. Se analizaron informes, registros de líneas telefónicas, movimientos detectados en bases de datos policiales y se reconstruyó el entramado familiar y social que funcionaba como posible cobertura.

Con esa información se trazó un planeamiento estratégico que permitió un seguimiento discreto, detectándose que ambos requeridos permanecían en una zona reducida del barrio. Esto derivó en un procedimiento unificado para asegurar el factor sorpresa.

Por ende este jueves se ejecutaron ocho allanamientos simultáneos en las zonas de Cabal al 700 bis, Lucio V. López al 2100, La República al 2400 (dos domicilios), Minetti al 5600 y Solis al 200 bis y al 400 bis, con la colaboración de las brigadas Nº 4, Automotores, Paraderos, Microtráfico e Inteligencia de PDI, y de grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe.

Los allanamientos permitieron el secuestro de dinero en efectivo por 786.000 pesos; diez teléfonos celulares; trece plantines de marihuana y un pendrive, elementos que fueron incorporados a la causa por homicidio y al legajo por asociación ilícita.