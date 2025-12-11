Lidia, la viuda negra hot y falsa amante que drogaba y extorsionaba a sus víctimas

Lidia, una joven de 20 años señalada como “viuda negra” que drogaba, robaba y extorsionaba a sus víctimas, fue detenida en la ciudad rionegrina de Choele Choel y trasladada a la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó imputada en al menos dos causas.

La acusada —cuyo caso se viralizó luego de que un reel de Instagram tuviera casi cinco millones de visualizaciones— era buscada por distintos hechos ocurridos en los barrios porteños de Núñez y Caballito. Según la investigación, la joven contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, concretaba encuentros íntimos y, una vez en los domicilios, las dormía mediante la ingesta de sustancias para desvalijarlas.

En el primero de los casos, ocurrido en un departamento de Núñez, la mujer habría drogado a un hombre con quien mantenía una relación esporádica y, tras dejarlo inconsciente, sustrajo 150 mil pesos, un teléfono iPhone 11 y diversos electrodomésticos.

En otro episodio, registrado en Caballito, la imputada habría aplicado el mismo método: anestesió a la víctima durante una cita y se apoderó de 4 mil dólares y más de 5 millones de pesos de una billetera virtual, de acuerdo con la denuncia.

tras los robos, la joven llegó a exigir “un millón y medio de pesos” a una de las víctimas a cambio de devolver los objetos sustraídos, lo que agravó la imputación en su contra por extorsión.

Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) la localizaron en Río Negro luego de que se fugara de la ciudad de Buenos Aires. Tras su detención, fue trasladada a la Capital Federal, donde quedó a disposición de la jueza nacional en lo Criminal y Correccional Ángeles Maiorano.

En su declaración, la imputada negó todos los cargos. La investigación continúa para determinar si existen más damnificados y si la acusada formaba parte de una organización dedicada a este tipo de delitos.