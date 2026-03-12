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Deportes

La postura negativa de AFA ante el rumor de que la Finalissima se juegue en Madrid

El periodista Diego Monroig informó la decisión que hasta el momento tiene la Asociación del Fútbol Argentino, sobre el partido que se podría jugar en el Bernabéu. Desde España aseguran que el partido con Argentina puede trasladarse a Madrid.
 

Por Redacción

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 09:55

Se viven horas decisivas para la sede de la Finalissima y desde Europa aseguraron que podría llevarse a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro entre Argentina y España, programado para el próximo 27 de marzo, se mudaría de Qatar a Madrid según los medios del Viejo Continente. Sin embargo, en la AFA manifestaron otra cosa.

“La postura de AFA, nunca dio el ok para jugar en España y realmente los sorprende la noticia que comienza a tomar fuerza en Europa. No va a dar el ok para jugar allá la Finalissima si es lo que deciden las autoridades”, confirmó el periodista deportivo Diego Monroig.

Otros escenarios:

Tras la escalada bélica en Medio Oriente, la Asociación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión de torneos y competiciones en el país, una medida que se revirtió a principios de esta semana. Sin embargo, la decisión inicial obligó a los organizadores a buscar una nueva sede para el partido que enfrentará a los campeones de Europa y Sudamérica.

Ante ese panorama, comenzaron a analizarse diferentes alternativas. Miami y Londres aparecieron como las opciones más firmes, pero con el correr de los días fueron perdiendo fuerza.

La idea era encontrar una sede con infraestructura disponible y con buena conexión para los futbolistas, teniendo en cuenta que la mayoría militan en clubes europeos.

España asegura que la Finalissima con Argentina puede trasladarse a Madrid:

Distintos medios de comunicación informaron por otro lado,  que la UEFA y la Federación de Fútbol Española consideran al Estadio del Real Madrid como posible sede: "La UEFA tiene todo armado para que la Finalissima se juegue en Madrid".

Por otra parte,  también confirmaron que la Argentina prefiere jugar en Italia antes que en Madrid.

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