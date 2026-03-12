La postura negativa de AFA ante el rumor de que la Finalissima se juegue en Madrid

Se viven horas decisivas para la sede de la Finalissima y desde Europa aseguraron que podría llevarse a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro entre Argentina y España, programado para el próximo 27 de marzo, se mudaría de Qatar a Madrid según los medios del Viejo Continente. Sin embargo, en la AFA manifestaron otra cosa.

“La postura de AFA, nunca dio el ok para jugar en España y realmente los sorprende la noticia que comienza a tomar fuerza en Europa. No va a dar el ok para jugar allá la Finalissima si es lo que deciden las autoridades”, confirmó el periodista deportivo Diego Monroig.

Otros escenarios:

Tras la escalada bélica en Medio Oriente, la Asociación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión de torneos y competiciones en el país, una medida que se revirtió a principios de esta semana. Sin embargo, la decisión inicial obligó a los organizadores a buscar una nueva sede para el partido que enfrentará a los campeones de Europa y Sudamérica.

Ante ese panorama, comenzaron a analizarse diferentes alternativas. Miami y Londres aparecieron como las opciones más firmes, pero con el correr de los días fueron perdiendo fuerza.

La idea era encontrar una sede con infraestructura disponible y con buena conexión para los futbolistas, teniendo en cuenta que la mayoría militan en clubes europeos.

España asegura que la Finalissima con Argentina puede trasladarse a Madrid:

Distintos medios de comunicación informaron por otro lado, que la UEFA y la Federación de Fútbol Española consideran al Estadio del Real Madrid como posible sede: "La UEFA tiene todo armado para que la Finalissima se juegue en Madrid".

Por otra parte, también confirmaron que la Argentina prefiere jugar en Italia antes que en Madrid.