Asaltaron a un chofer de Uber delante de chicos y familias que salían de la escuela

Un chofer de una aplicación de viajes fue asaltado por dos delincuentes a pocos metros de un establecimiento educativo en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, en un hecho ocurrido en pleno horario de salida escolar y ante la presencia de familias y alumnos.

El episodio se registró cerca del mediodía, a media cuadra del colegio Cabrini, cuando el conductor se encontraba detenido en una esquina y fue sorprendido por dos asaltantes que se le metieron dentro del automóvil para robarle sus pertenencias.

De acuerdo con lo que se observa en imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes amenazaron al hombre mientras forcejeaban dentro del vehículo y le exigían que entregara todo lo que tenía. “Dame todo o te mato”, se escucha decir a uno de los asaltantes durante el ataque.

En medio del violento robo, el conductor intentó apelar a los agresores para que detuvieran el ataque. “¡Tengo hijos, mi pana, por favor!”, se lo escucha decir mientras era despojado de sus pertenencias.

Los ladrones finalmente le robaron el teléfono celular, la billetera y hasta parte de su ropa, por lo que la víctima quedó con el torso desnudo en plena vía pública, delante de chicos y familias que salían del colegio.

En las imágenes también se observa el momento en que una pareja que caminaba con una niña en brazos pasa por el lugar mientras ocurría el asalto y se aleja rápidamente de la escena para ponerse a resguardo.

El hecho generó preocupación entre vecinos de Ingeniero Budge y de barrios cercanos como Villa Amelia, quienes reclamaron mayor presencia policial en los alrededores de los establecimientos educativos para prevenir nuevos episodios de inseguridad en horarios de ingreso y salida escolar.