Se despertaron con cinco delincuentes en el patio de su casa y les robaron una moto

Un joven de 18 años fue detenido acusado de integrar una banda que irrumpió en una vivienda de la localidad platense de Melchor Romero tras romper el portón de ingreso y robar una moto del patio.

El episodio ocurrió cerca de las 6.45 de la mañana del 28 de febrero pasado, cuando cinco delincuentes forzaron la cerradura del portón de la propiedad y entraron al patio, de donde sustrajeron una moto Yamaha FZ de color gris y turquesa.

La secuencia quedó grabada por las cámaras del domicilio y en una de las imágenes se escucha la voz de una mujer que, al advertir lo que sucedía, alerta a un familiar: “Claudio, están queriendo entrar. Se llevaron la moto”.

La denuncia fue radicada por el propietario del rodado, de 20 años, quien aportó las grabaciones que permitieron iniciar la investigación.

A partir de las tareas realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 14ta. de Melchor Romero, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos autores del robo, luego de detectar que en redes sociales se exhibían con la moto sustraída e incluso mostrando armas de fuego.

Con esos elementos, la Justicia ordenó allanamientos en dos domicilios ubicados en la zona de las calles 52 entre 169 y 161, y 165 entre 62 y 63.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron la aprehensión de uno de los sospechosos, identificado como Fabrizio Oviedo, de 18 años.

Fuentes policiales indicaron que los restantes implicados ya fueron identificados y son menores de edad, por lo que se continúan realizando tareas para dar con ellos mientras se aguardan las resoluciones correspondientes del magistrado del fuero de menores en turno.

La causa fue caratulada como “robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda” e intervienen la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 y el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial La Plata.