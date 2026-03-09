Tiros en un supermercado: un policía que estaba en el baño enfrentó a los ladrones y baleó a uno

En el marco de un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional en la lucha contra el crimen, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la provincia de Buenos Aires a un sospechoso que se encontraba prófugo de la Justicia por el delito de “Robo agravado por el uso de arma de fuego”.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 25 de marzo de 2025 en un comercio del barrio porteño de Boedo, ubicado sobre la avenida Directorio, donde dos delincuentes ingresaron con la intención de cometer un asalto. Segundos después, uno de ellos extrajo un arma de fuego y apuntó a las personas presentes con el objetivo de intimidarlas.

En el sector de sanitarios del local se encontraba un Oficial Mayor de la Policía de la Ciudad que, al advertir la situación, se identificó como personal policial y dio la voz de alto. Sin embargo, el asaltante armado desoyó la orden, lo que derivó en un enfrentamiento armado durante el cual el agresor recibió dos impactos de bala: uno en el rostro y otro en el brazo derecho.

Tras el tiroteo, el cómplice del delincuente herido logró huir del lugar, por lo que su paradero se convirtió en una incógnita para los investigadores. En tanto, el atacante fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde fue intervenido quirúrgicamente por los profesionales que lograron estabilizarlo. Posteriormente, fue derivado al Servicio Penitenciario Federal para quedar detenido.

Con el objetivo de lograr la captura del prófugo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, subrogado por la Dra. Alejandra Provitola, con intervención de la Secretaría Nº 122 a cargo del Dr. Nicolás Coronel, encomendó la investigación a la División Homicidios de la PFA.

En ese contexto, los investigadores federales realizaron diversas tareas de campo y análisis, tanto del teléfono celular del detenido (secuestrado en el lugar del hecho) como de las cámaras de seguridad del comercio. Gracias a esas tareas y a la colaboración de la División Individualización Criminal de la PFA, se logró establecer la identidad del prófugo.

Asimismo, se determinó que el sospechoso residía en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Con esa información, los efectivos montaron una discreta vigilancia en las inmediaciones del domicilio, logrando al cabo de varios días observar al encartado salir del inmueble.

Finalmente, los agentes concretaron la detención del involucrado en la vía pública, en la intersección de las calles 17 de Octubre y Chubut de la mencionada localidad, oportunidad en la que también se procedió al secuestro de su teléfono celular.

El imputado, de nacionalidad argentina y de 34 años, quedó a disposición del magistrado interviniente acusado del delito de “Robo agravado por el uso de arma de fuego”, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.