María Becerra sorprendió en “Un Poco de Ruido” con la versión cumbia de “Corazón vacío”

El paso de la artista por el stream “Un Poco de Ruido” fue tendencia rápidamente debido a la calidez de la sesión y la calidad de las versiones cumbieras que hizo sobre sus propias canciones.

Becerra sorprendió al interpretar “El amor de mi vida” en “modo cumbia” e hizo bailar a todos en el estudio. El episodio contó con la presencia de El Villano y el grupo peruano Corazón Serrano que la acompañaron dentro de la edición.

Dentro de las versiones exclusivas que presentó, estuvieron "Adiós": Interpretada junto a la agrupación Corazón Serrano, que también estuvo presente en el estudio y "7 vidas": Canción compuesta para la serie En el barro, también versionada con Corazón Serrano.

En la misma presentación, interpretó sus canciones "Corazón Vacío" y "Vuelves Triste": Su colaboración original con Karina.

Becerra improvisó junto a un músico callejero en Nueva York:

La Nena de Argentina se acercó a Hunna G, el creador de beats que cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram y filma videos con personas que improvisan sobre estas bases y crean fragmentos rapeados.

Fue Becerra lo contactó, se presentó como cantante argentina y le pidió hacer una improvisación junto a él. Así se unió X-Ross, el productor de Becerra y, en 5 minutos, crearon un tema sobre un beat de Hunna G.

“Me divertí mucho haciendo esto”, escribió en redes la artista que mostró su gran talento para la música urbana creando una pieza estilo R&B fusionado con reggaetón sobre el beat determinado.