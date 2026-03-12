“Mentiras con imágenes trucadas”: la palabra de Adorni sobre el escándalo de sus viajes, las repercusiones y los memes

Desde Nueva York, luego de las repercusiones sobre el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, habló con la prensa. El funcionario aseguró que “no hubo ningún episodio extraño” y que cree que no tiene que dar explicaciones sobre el tema.

Sin embargo, la polémica escaló cuando se conoció la información de que el último feriado de carnaval el jefe de Gabinete también viajó con su esposa y sus dos hijos a Punta del Este en un avión privado de la compañía Alphacentauri que salió del aeropuerto de San Fernando, según trascendió.

Los documentos de viaje que publicó la prensa revelan que la familia Adorni usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después. El jefe de Gabinete venía de celebrar el triunfo parlamentario que significó para La Libertad Avanza la aprobación de la reforma laboral en el Senado y la ley penal juvenil en la Cámara de Diputados.

En la lista de pasajeros declarada figura el periodista Marcelo Grandio, que es amigo personal de Adorni, con quien compartía un programa de televisión por cable antes de que el actual funcionario de Milei diera el salto a la política. Actualmente Grandio vive en Uruguay pero tiene un programa (“Giros, en línea recta”) en la televisión pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.

“Acá está la factura del vuelo privado a Punta que hizo Manuel Adorni y le pagó un amigo que coló en la TV Pública mientras echa a los empleados de carrera. El ignoto hijo del amigo que pagó el vuelo (U$S10.000) ¡apunta a tener un rol destacado en la transmisión del Mundial!”, expresó en sus redes el periodista Alejandro Bercovich al citar información brindada por su par, Sebastián Lacunza.

Adorni había confirmado en una entrevista su viaje de vacaciones a Punta del Este. Pero dijo que eran “cuestiones privadas”. Se negó a responder sobre el medio de transporte que lo había llevado a la costa uruguaya. Solo dijo que había parado en “la casa de un amigo”.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó.

“Este gobierno comete demasiados errores”:

Durante su espacio radial, el periodista Jonatan Viale expresó: “Cometen demasiados errores, demasiados goles en contra. Un presidente que recomienda $Libra por Twitter, un director de Discapacidad que admite corrupción en la venta de medicamentos, lo deja todo grabado, un estúpido, además de un chorro”.

Y continuó: “Una interna despiadada, está en su peor momento la interna Karina - Santiago, se están matando. A Nahuel Gallo lo trae la AFA y nadie lo explica bien. Ahora Adorni sube a su esposa al avión presidencial, inentendible. Nunca subestimen en poder del Gobierno para tirarse tiros en el pie”.

Las redes sociales sobre el tema:

Luego de viaje a Nueva York de Adorni junto a su Esposa, los usuarios no demoraron en compartir una serie de imágenes parodiando la situación con un tono de humor pero crítico.

“Esta peli termina mal”, expresaron algunos. Otros aclararon que “en épocas de Inteligencia Artificial, es no importante no caer en trampas”.