“Me tocaste la cola”: iba en bicicleta y un conductor la manoseó desde el auto

Una mujer fue manoseada por un conductor desde su auto cuando regresaba en bicicleta tras dejar a su hija en la escuela, en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón.

El hecho ocurrió cerca de las 13, a plena luz del día, sobre la calle Saladillo y quedo registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Un hombre que se movilizaba en un Peugeot 308 se aproximó mientras ella circulaba en bicicleta, sacó la mano por la ventanilla y le tocó la cola.



"¿Qué hacés?", le dijo la víctima mientras lo insultaba. El conductor aceleró y escapó del lugar, según se observa en las imágenes.

“Les quiero compartir lo que me pasó hoy, cuando volvía en bicicleta de dejar a mi hija de la escuela. Este señor del Peugeot 308 me tocó la cola con tal impunidad”, expresó la mujer y decidió difundir lo sucedido para alertar a otras mujeres.

En el mismo mensaje, la víctima pidió colaboración para poder identificar al conductor del vehículo y avanzar con la denuncia ante las autoridades. “Les comparto para que tengan cuidado o si alguien tiene información de este sujeto, que me hable por favor, así puedo hacer la denuncia correspondiente”, señaló.

El caso generó preocupación entre vecinos de la zona, ya que el hecho ocurrió en horario diurno y en una calle transitada del barrio.