Fue el cerebro de un robo a una joyería con cómplices en silla de ruedas y se había cambiado la identidad

Un delincuente de 32 años acusado de haber sido el cerebro de un violento robo a una joyería cometido por una banda que simuló tener una discapacidad fue detenido por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, y al momento de su captura tenía un DNI falso con su fotografía y los datos de otra persona.





El sospechoso fue identificado como Matías Alejandro Almirón, quien está imputado por el delito de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego”, en relación con un hecho ocurrido el 8 de julio de 2025 en una joyería ubicada en la avenida 844 al 2500, en pleno centro de San Francisco Solano.

Almirón ingresó al comercio simulando ser un cliente y comenzó a consultar precios de distintos productos exhibidos en el local. Mientras uno de los empleados le mostraba varias joyas, el sospechoso se desplazó hacia otro mostrador donde había cadenas.

En ese momento, dos cómplices se presentaron en la puerta del negocio: uno de ellos se movilizaba en una silla de ruedas y el otro lo acompañaba.

El falso cliente les abrió la puerta para que ingresaran. Una vez dentro del local, el hombre que simulaba tener una discapacidad se levantó de la silla de ruedas y permitió el ingreso de un cuarto integrante de la banda.

En cuestión de segundos, los delincuentes extrajeron armas de fuego y amenazaron a los empleados y clientes presentes. Durante el asalto, uno de los hombres fue arrastrado por el piso.

Los asaltantes sustrajeron bijouterie de plata y oro, relojes y dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora. Luego escaparon del lugar a bordo de un automóvil Toyota Corolla de color plateado.

A partir de las tareas investigativas, los detectives identificaron a Almirón como el hombre que había ingresado inicialmente al comercio y facilitado el acceso de sus cómplices.

En agosto del año pasado se realizaron allanamientos en tres domicilios vinculados al sospechoso, ubicados en Florencio Varela, Almirante Brown y la Ciudad de Buenos Aires, aunque en ninguno de esos procedimientos fue localizado.

Los investigadores estimaron que el acusado había abandonado su vivienda tras la repercusión mediática que tuvo el caso.

Finalmente, los agentes obtuvieron información sobre posibles movimientos del sospechoso y montaron vigilancias encubiertas en las inmediaciones de la casa de un familiar en Avellaneda.

Durante el operativo, los policías observaron a Almirón caminando por la calle en la zona de Cangallo, entre Pico y Posadas, en Wilde, donde fue interceptado y detenido.

Al momento de su identificación, los efectivos le secuestraron un Documento Nacional de Identidad apócrifo que contenía su fotografía pero los datos filiatorios de otra persona, por lo que también se iniciaron actuaciones con intervención del Juzgado Federal de Quilmes.

Fuentes policiales indicaron además que el detenido posee antecedentes por robo automotor, encubrimiento, portación ilegal de arma de uso civil y diversas infracciones a la ley de drogas.