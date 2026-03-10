Se disfrazaba de policía, extorsionaba a comerciantes y los amenazaba con una faca y granadas

Un hombre de 34 años fue detenido acusado de hacerse pasar por policía para extorsionar a comerciantes en el sur del conurbano bonaerense, tras un allanamiento realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

El procedimiento se hizo en el marco de una causa por “extorsión agravada por su comisión reiterada”, que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 descentralizada de Florencio Varela.





El detenido fue identificado como Fernando Gabriel Funes (34), quien, según los investigadores, se presentaba ante las víctimas simulando ser “jefe de calle” de la DDI y de la comisaría 1ra de Florencio Varela, utilizando uniformes, insignias y otros elementos policiales para respaldar el engaño.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron una gran cantidad de objetos vinculados a fuerzas de seguridad, entre ellos prendas con insignias de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la Ciudad, jerarquías, parches, un gafete identificatorio a nombre del sospechoso, correajes y una chapa tipo “pecho”.

Además, fueron incautadas dos armas tipo airsoft con apariencia de armas de fuego reales –una pistola cromada similar a calibre .45 y un rifle calibre 5.5–, municiones de distintos calibres, dos granadas de gas lacrimógeno, una tonfa, pistoleras y un vehículo Ford Fiesta Titanium blanco, que el imputado utilizaba simulando que se trataba de un móvil policial no identificable.

De acuerdo con la investigación, el acusado también colocaba una baliza tipo “chichón” en el automóvil para reforzar la apariencia de pertenecer a una fuerza de seguridad.

Extorsiones a comerciantes

La causa se inició tras tareas de relevamiento realizadas por la DDI Quilmes que permitieron establecer que el sospechoso extorsionaba a comerciantes de Florencio Varela.

Uno de los hechos ocurrió el 17 de febrero pasado, cuando el imputado se presentó en la gomería “Licha”, ubicada en Eva Perón al 4200, donde simuló ser un jefe policial y obligó a los empleados a entregarle una cubierta, que luego colocaron en su propio vehículo antes de retirarse.

Tres días después, el 20 de febrero, el hombre se presentó en el lavadero de autos “Lavadero de Mirko”, en Eva Perón al 5600, donde intentó exigirle al dueño 10.000 pesos. Como la víctima no tenía ese dinero, lo obligó a lavar su automóvil y se retiró del lugar.

El episodio más grave ocurrió el 1 de marzo, cuando el sospechoso regresó al mismo lavadero y volvió a exigir la misma suma de dinero. Ante la negativa del comerciante, fue hasta su vehículo, extrajo una faca de unos 40 centímetros y amenazó con utilizarla “en el ejercicio de su función”, lo que finalmente llevó a la víctima a entregarle el dinero.

Ex integrante de la Policía Federal

Las tareas investigativas permitieron establecer que Funes había sido cabo de la Policía Federal Argentina, luego transferido a la Policía de la Ciudad, de donde finalmente fue apartado.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento en su domicilio, donde finalmente fue detenido con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Quilmes.

Tras el procedimiento, el Ministerio Público Fiscal avaló la detención y dispuso el traslado del imputado junto con los elementos secuestrados para continuar con las actuaciones judiciales.