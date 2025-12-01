”¡No interrumpas más!”: Tenso cruce entre Jorge Macri y vecinos de Liniers por la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires

Un video del cruce entre Jorge Macri y vecinos de Liniers, que incluyó gritos, se volvió viral en las redes sociales en las últimas horas. La discusión que se ve en los fragmentos publicados, gira en torno a la inseguridad.



La reunión ocurrió el viernes 28 de noviembre y estuvo orientada a escuchar las inquietudes de la gente del barrio, un programa habitual que lleva adelante la gestión.



El video fue subido originalmente por la usuaria Paula Hindoain (@paulahindo) en TikTok. Ella misma puso en los comentarios que participó del cara a cara con Macri y que fue una de las que increpó al mandatario por los hechos de inseguridad.



Cerca del jefe de gobierno dijeron que el contenido fue “editado y movido” con la intención de dañar su imagen y que “infiltraron la reunión a propósito”. Ante la consulta de la prensa, fuentes de la gestión oficialista añadieron que el video fue propalado en redes por personas afines al kirchnerismo.



En un momento del video, Macri, visiblemente molesto, dice: “Lo único que te pido es que no interrumpas más hasta que te toque la palabra”. “A veces las soluciones no son las que te gustarían o las que se puedan implementar”, agregó.



En otro momento el jefe de gobierno porteño le quiso explicar a una mujer cómo funcionaba la reunión en la que estaban y ella le contestó que sabía cómo era. Ahí fue cuando Macri le replicó: “Bueno, entonces no interrumpas”.



Frases como “te estás metiendo en un tema que no conoces” o “dejá que hablen los demás” fueron pronunciadas con un tono de voz hostil y el mandatario fue cuestionado en las redes.



“Tenemos una inseguridad que no nos deja vivir, a los comercios también”, le reclamó una mujer y dijo que se comunicaría con los medios de comunicación para contar lo que sucede en el barrio. “Llamá a quien quieras. No me corras. Llamá a Crónica. No me importa”, le dijo Macri.



En otro tramo Macri se cruzó con uno de los asistentes a la reunión: “¿Qué sabes si me pasa o no me pasa? ¿Qué sabes si a mis hijos los roban o no? ¿Por qué sos maleducada?”.



La palabra de Paula Hindoian:



“No soy infiltrada y no soy kirchnerista. Soy una simple vecina: vivo en Liniers, nací en Liniers, amo Liniers y me interesa que esté bien”, afirmó la mujer a la prensa.



"Soy ‘anti k’, odio a los kirchneristas. Solamente empecé a grabar porque no podía creer lo que veía. Está todo compilado porque no entraba todo en TikTok, pero los videos están completos", agregó Hindoian.



Según figura en su perfil de LinkedIn, Hindoian trabajó durante casi seis años en el gobierno porteño. Entre 2017 —durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta— y 2023, se desempeñó como Responsable de selección de personal dentro de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio.