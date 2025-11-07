"¿Quién puede estar a favor de que sigan existiendo un 45% o 50% de informales?": Adorni habló de la modernización laboral y el consenso con los gobernadores

En el marco de una entrevista, Manuel Adorni advirtió que, ya en una reunión de la que participó desde su antiguo rol como Secretario de Comunicación, “el planteo del Presidente, no solo que fue bien recibido por los gobernadores, sino que se notó un consenso por las generalidades de los temas”, respecto a la reforma laboral.

En esa línea, defendió la iniciativa oficialista al afirmar que “es falso que le van a sacar derecho al trabajador”, y comentó: “Hay un cambio de época en todos los sectores y estamos comprendiendo que hay leyes obsoletas. También en el cambio fiscal, estamos alienados con los gobernadores”.

De cara a las negociaciones en el ámbito legislativo, Adorni aclaró: “Hay consensos y es difícil que la vieja política tenga lugar. Patricia Bullrich tomará las negociaciones en el Senado y Martín Menem en Diputados para poder avanzar en las reformas para que los argentinos puedan crecer, estamos hablando para llegar a un país más normal”.

Además de revelar cómo viene el diálogo con los mandatarios provinciales, Adorni cargó contra los sindicatos: “No hay gremio que defienda a los trabajadores realmente que esté en contra de una modernización laboral”.

Según su análisis, “si estás a favor del trabajador que representás, indefectiblemente tenés que estar a favor de una modernización laboral, que es lo que va a terminar pasando”, afirmó sin dudar apenas un día después de la renovación del triunvirato que conduce la CGT.

“¿Quién puede estar a favor de que sigan existiendo un 45 o un 50% de informales?”, insistió el exvocero, y enfatizó: “Esta idea de ‘guarda porque le van a quitar derechos al trabajador’ es parte de una base falsa que es que el que está en la informalidad no tiene derechos. No tiene ninguna protección, ningún cuidado y ningún beneficio”, sentenció.

Por otro lado, Manuel Adorni indicó que "el Presidente tiene un magnetismo particular" y que el kirchnerismo “atrasó medio siglo”. También destacó que “la corrupción mata”. Además, opinó: “Todo el sistema político tiene que discutir la velocidad de las cosas, no puede ser que un juicio llegue 20 años después y tenemos que demostrar que el que las hace las tiene que pagar”.

“Sabíamos que íbamos a tener meses complejos antes de las elecciones de octubre porque el kirchnerismo sabe que el plan económico funciona y por eso tiraron piedras legislativas”, indicó el jefe de Gabinete, y agregó: “El presidente quiere llevar a la Argentina a que sea una potencia libre, al contrario del kirchnerismo y es lamentable ver a Cristina Kirchner que termine en un juicio por corrupción”.

Sobre la disertación de Milei en Miami, EEUU, el jefe de los ministros indicó: “Es espectacular, tiene un magnetismo particular”.

Finalmente, comentó sobre el ex mandatario Mauricio Macri: “Me pareció injusto el X de Mauricio Macri, porque siempre en privado había hablado bien de mí. Sobre la gestión, lo invitó para contarle lo que he hecho, pero me ha parecido más injusto con el presidente Milei, porque si nos basamos en la experiencia él tampoco la tenía y Cristina Kirchner sí la tenía, en definitiva, por eso me pareció muy injusto, pero no me dolió”.