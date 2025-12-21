Lo allanaron por una causa de robo y le encontraron escopetas, rifles y pistolas semiautomáticas

Lo que parecía un allanamiento en el marco de una causa por amenazas y robos terminó en un importante decomiso de armas de fuego.

Todo comenzó cuando personal de la Departamental General San Martín irrumpió en una casa ubicada en General Paz al 300 en Villa María en busca de un sujeto de 47 años acusado de múltiples ilícitos.

En el marco de la misma causa realizaron un operativo en Santoni al 900. Allí los uniformados secuestraron una carabina de repetición calibre 30, una escopeta tiro a tiro de doble caño, un revólver calibre 22, una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, un pistolón calibre 32, un fusil calibre 30-06 y una carabina calibre 22.

El sospechoso fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia junto con lo incautado.