Viajes de lujos, propiedades millonarias y una balacera entre clanes: 14 allanamientos por una causa de lavado

Una causa por lavado de activos motorizó un importante despliegue policial en la provincia de Tucumán.

La investigación tuvo su origen el 23 de agosto de 2024, cuando la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán requirió la colaboración del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA para la elaboración de un perfil patrimonial del principal investigado, popularmente conocido como “El Petiso David”, y de su núcleo familiar.

Como resultado de ese análisis, los investigadores federales establecieron que ninguno de los sujetos involucrados podía justificar viajes, titularidades de vehículos y propiedades, consumos con tarjetas de crédito ni transferencias bancarias. El estudio comprendió a un total de 14 personas, sin que ninguna de ellas registrara actividades económicas formales que respaldaran la magnitud de los movimientos de dinero detectados.

En forma paralela, la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) aportó un dato de especial relevancia: se detectaron múltiples acreditaciones monetarias de importante cuantía, carentes de justificación, realizadas durante el período 2023–2024 a favor de tres personas en particular, entre ellas dos hijos de “El Petiso David” y su actual pareja.

La cronología de los hechos se remonta a un episodio ocurrido en la ciudad de Tafí Viejo. Allí, el 21 de septiembre del corriente año, se produjo un enfrentamiento armado entre integrantes del denominado “Clan Ale” y miembros del clan “Los Gardelitos”, grupo liderado por “El Petiso David”, quién se entregó dos semanas después.

Como resultado de los operativos se secuestraron 17 teléfonos celulares, cinco computadoras, ocho boletos de compraventa de vehículos y un título de propiedad automotor, tres automóviles, 750.000 pesos en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos tablets, un pendrive, una tarjeta de memoria, cuatro pasaportes, tres cámaras de videovigilancia y diversa documentación considerada de interés para la causa.